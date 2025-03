É in arrivo un nuovo spin off di Ballando con le Stelle pensato per la stagione primavera-estate, e a rivelarne il cast é inaspettatamente un giudice storico del dancing show!

Ballando con le stelle raddoppia con il suo spin-off, prima del ventennale

Ebbene sì, Ivan Zazzaroni, ospite a Tango – format di Luisella Costamagna – registra lo spoiler secondo cui lo spin off primaverile di Ballando con le stelle avrebbe la medesima giuria della versione original dello show di casa Rai.

In giuria, quindi, nel cast dei giurati della nuova edizione di Ballando in arrivo si aggiungono a Ivan, anche Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Almeno questo é stando a quanto anticipato, in via esclusiva assoluta:

“Lo spin off, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis, autore di Ballando. La giuria? Ti pare che Milly cambi?”, é parte integrante della prima grande anticipazione dello spin off tanto atteso.

Lo spin-off di Ballando con le stelle é previsto in onda dal 9 al 30 maggio 2025 e avrebbe un concept diverso rispetto alla versione autunnale dello show.

Il concept del nuovo spin off di Ballando con le stelle ha una particolare mission

Lo spin-off del celebre dancing show condotto da Milly Carlucci vorrebbe essere l’assaggio dei celebrativi per il ventennale dalla nascita di Ballando con le stelle, con la partecipazione speciale di alcuni concorrenti storici dello show.

Alle registrazioni del rinnovato dancing show, vi sarebbe un grande provino televisivo volto a scegliere i nuovi maestri di Ballando con le Stelle. Il vincitore del programma é, in questi termini, promosso come il nuovo maestro nella successiva edizione del fortunato show autunnale in onda sulle reti TV e streaming, Rai, in chiaro su Rai1 e online su Raiplay.