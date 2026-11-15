Anche questa settimana si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una settima puntata che va ad arricchire una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata andata in onda sabato 14 novembre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori settima puntata del 14 novembre

La settima puntata di Ballando con le Stelle ha regalato una serata ricca di emozioni, spettacolo e qualche momento di tensione. Ad aprire le danze sono stati Anna Safroncik e Leonardo Lini, protagonisti di un charleston frizzante sulle note di Where the Hell Is My Husband?. Una performance convincente, che ha conquistato la giuria e soprattutto Carolyn Smith, che l’ha definita la loro migliore esibizione fino a questo momento. Per loro arrivano 46 punti.

Spazio poi a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, che si sono cimentati in un jive sulle note di Dove si balla. Nonostante l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco, la giuria ha evidenziato alcune difficoltà tecniche e una certa rigidità nei movimenti. Il punteggio è di 33 punti, che diventano 13 dopo la sottrazione dei 20 punti accumulati nella precedente puntata.

A seguire Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che hanno portato in pista un paso sulle note di Smells Like Teen Spirit. Prima dell’esibizione, Aurora si è raccontata affrontando il tema della bulimia e del difficile rapporto con il proprio corpo, lanciando un messaggio importante sulla necessità di chiedere aiuto e imparare ad amarsi. Il ballo ha emozionato il pubblico, anche se i giudizi della giuria sono stati contrastanti. Per loro 40 punti.

Grande spettacolo con Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che hanno proposto un samba ispirato ad Adriano Celentano sulle note di Prisencolinensinainciusol. Una performance travolgente, accolta da una standing ovation e apprezzata da tutta la giuria. Andy è riuscito a trasformare le proprie particolarità in un punto di forza, conquistando 45 punti.

È stata poi la volta di Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, protagonisti di un paso sulle note di Grande Amore. Dopo una settimana complicata, l’ex sacerdote è tornato in pista con una coreografia intensa e ricca di prese, convincendo i giudici. Non sono mancati i complimenti per la sintonia della coppia, che ha ottenuto 45 punti.

Applausi anche per Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, che hanno ballato uno slow fox sulle note di Roma nun fa la stupida stasera. Una prova elegante e raffinata, che ha conquistato quasi tutta la giuria. A distinguersi è stato il giudizio di Mariotto, meno entusiasta rispetto ai colleghi. La coppia ha comunque totalizzato 47 punti, che con i 20 punti della scorsa puntata salgono a 67.

Uno dei momenti più emozionanti della serata ha avuto come protagonista Monica Guerritore insieme a Luca Urso. L’attrice ha scelto di esibirsi senza parrucca, mostrando i suoi capelli naturali dopo la chemioterapia e raccontando la propria fragilità. I due hanno danzato un valzer sulle note di Voilà, regalando al pubblico una performance intensa e commovente. La giuria si è alzata in piedi e ha assegnato alla coppia il massimo dei voti: 50 punti.

Non sono mancati momenti di tensione con Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che hanno portato in scena un samba nonostante gli infortuni che hanno segnato il percorso dell’attrice. L’esibizione è stata accolta con grande entusiasmo, ma il confronto tra Ornella, Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto ha acceso un acceso battibecco in studio. Per la coppia arrivano 45 punti.

A seguire Alessandro Matri e Giada Lini, protagonisti di un paso particolarmente energico e tecnicamente impegnativo. La coppia ha convinto i giudici, che hanno apprezzato la sintonia e il percorso di crescita dell’ex calciatore. Per loro un ottimo risultato: 46 punti.

Qualche critica, invece, per Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, che hanno proposto un tango sulle note di Grazie, prego, scusi. La componente comica ha divertito il pubblico, ma la giuria ha sottolineato alcune carenze nei passi di base e una preparazione non ancora adeguata alla settima puntata. Il punteggio finale è di 32 punti.

A chiudere la gara sono stati Manuela Moreno e Carlo Aloia, con una salsa sulle note di I Will Survive. Una prova che, pur mostrando alcuni passaggi interessanti, non ha pienamente convinto i giudici, che hanno evidenziato qualche errore e alcune incertezze. La coppia ha chiuso con 32 punti.

Nel corso della serata non sono mancati anche i Ballerini per una Notte. Marco Bocci e Antonia Desplat hanno regalato al pubblico una doppia esibizione, contribuendo al tesoretto con 45 punti, mentre la tuffatrice Chiara Pellacani, accompagnata da Chiquito in un reggaeton, ha completato il parterre degli ospiti speciali.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della settima puntata del 14 novembre: voto + tesoretto

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 50 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 46 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 46 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 45 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 45 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 45 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 40 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 32 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 32 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 13 punti

I punteggi di Noemi Bocchi e Jimmy Ghione tengono conto rispettivamente del bonus e della penalità di 20 punti della precedente puntata.

I tesoretti assegnati questa settimana

Simona Ventura assegna il tesoretto a Alessandro Matri e Giada Lini; Francesca Fialdini assegna il tesoretto ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti; Il tesoretto del cuore di Rossella Erra viene assegnato a Monica Guerritore e Luca Urso.

La classifica aggiornata con i tesoretti

La classifica definitiva della settima puntata di Ballando con le Stelle, dopo l’assegnazione dei tesoretti

Alessandro Matri e Giada Lini – 91 punti (46 + 45 di tesoretto) Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 85 punti (40 + 45 di tesoretto) Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 55 punti (50 + 5 di tesoretto del cuore) Anna Safroncik e Leonardo Lini – 46 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 45 punti Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 45 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 45 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 32 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 32 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 13 punti

Classifica calcolata considerando 45 punti per ciascuno dei due tesoretti e 5 punti per il tesoretto del cuore di Rossella Erra.

A vincere la settima puntata, dopo il voto del pubblico è la coppia formata da Monica Guerritore e Luca Urso

Lo spareggio

Vanno allo spareggio finale le coppie formate da: Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina contro Manuela Moreno e Carlo Aloia.

Manuela Moreno e Carlo Aloia eseguono quick sulle note di “Gli spari sopra”, mentre Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina ballano una samba al ritmo di “Nessun dolore”. La quarta coppia eliminata, dopo l’esito del televoto, è quella formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

Sara Di Vaira non assegna la Wild Card per salvare la coppia e quindi i concorrenti sono ufficialmente eliminati prima dell’eventuale ripescaggio. L’appuntamento con la settima puntata di Ballando con le Stelle, ci aspetta sabato 21 novembresempre in prima serata su Rai1!