Cresce l’attesa per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle 2026“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1. Ecco la data di partenza, il casti di concorrenti, gli accoppiamenti e la nuova giuria!

Ballando con le Stelle 2026, quando inizia su Rai 1

Tutto pronto per il ritorno di “Ballando con le Stelle 2026” di Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Da sabato 3 ottobre 2026 si riaccendono i riflettori sulla pista da ballo più amata, commentata e seguita del piccolo schermo con una nuova edizione che si preannuncia davvero imperdibile. Il dance show del sabato sera di Raiuno si conferma da anni uno dei programmi più attesi della stagione televisiva, ma per l’edizione 2026 sono davvero tantissime le novità. A cominciare da un cast davvero stellare con la partecipazione di star del calibro di Ornella Muti e Monica Guerritore, ma non mancano i personaggi “sorpresa” come Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Anna Safroncik.

Cast Ballando con le Stelle 2026, tutti i concorrenti e le coppie di ballo

Ecco il cast completo di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026:

Il cast dei concorrenti è ormai al completo. A scendere sulla pista da ballo saranno:

Ornella Muti

Massimo Ghini

Anna Safroncik

Monica Guerritore

Manuela Moreno

Jimmy Ghione

Alberto Ravagnani

Riccardo Rossi

Eugenio Finardi

Aurora Ramazzotti

Alessandro Matri

Noemi Bocchi

Andy Diaz

Non solo, Milly Carlucci con la sua squadra ha svelato sui social anche l’accoppiamento tra vip e maestri di ballo. Ecco le coppie concorrenti di Ballando con le Stelle:

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Andy Díaz Hernández e Gioia Giovanatti

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli

Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Monica Guerritore e Luca Urso

Alessandro Matri e Giada Lini

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Alberto Ravagnani e Erica Martinelli

Riccardo Rossi e Elisa Terrasi

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Ballando con le Stelle 2026, tante novità nella giuria

Tra le novità della nuova stagione di Ballando con le Stelle 2026 una menzione particolare merita la giuria. Grandi novità dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli passata a Mediaset; dietro le poltrone ritroveremo accanto ai confermati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, due novità. Secondo indiscrezioni Alberto Matano passerebbe da detentore del tesoretto a giurato, mentre è quasi certa la presenza di Barbara d’Urso nella giuria.

Novità anche per quanto concerne la gestione del tesoretto che quest’anno dovrebbe essere affidato a due ex protagonisti di Ballando: si tratta di Simona Ventura e Francesca Fialdini.

Che dire un’edizione pazzesca di Ballando con le Stelle 2026 pronta a tornare in prime time dal 3 ottobre su Rai1!