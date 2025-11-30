Calato il sipario ieri sera sulla decima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della decima puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della decima puntata

La gara della decima puntata di Ballando con le Stelle 2025 prende il via con Paolo Belli e Anastasia Kuzmina nel freestyle. Alla Smith è “piaciuto tantissimo”. Tango argentino per Fabio Fognini con Giada Lini. Fabio considera “il numero di spettacolo fatto molto bene”. Selvaggia approva: “Ho trovato tutto molto bello”. Guillermo spiega: “Vedo una Giada Lini aggressive… e non la riconosco più. E’ talmente presa da Fabio come ballerino che si scaraventa”. Prima dei commenti, l’ex tennista si è scusato con Francesca Fialdini – raggiungendola ai tavolini – per aver dubitato del suo infortunio. Bocche cucite, però, sulla presunta mandante del lastra-gate.

Altro freestyle, questa volta di Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. “Il finale è stato spettacolare”, sostiene Zazzaroni. “Una coreografia ricca, piena di fantasia”, dice Canino. Rosa Chemical, in coppia con Erica Martinelli, se la gioca con il boogie. Ivan si congratula perché “hai veramente tenuto il tempo” e “la tua originalità dà freschezza”. Secondo tango argentino della puntata: a ballarlo sono Martina Colombari e Luca Favilla. Zazzaroni non ha dubbi: “Si può dare 11? Pazzesco”. Canino è categorico: “Dopo Ballando devi continuare a ballare”.

La penultima a scendere in pista è Barbara D’Urso nel paso con Pasquale La Rocca. “Bel paso […] Mi è piaciuto”, commenta Ivan. “Pasquale stasera mi ha quasi commosso”, sottolinea Fabio. “Ballo vero senza fronzoli”, afferma Carolyn. “Era bello, ben fatto. Mi aspetto qualcosa di nuovo…”, taglia corto Selvaggia. “Hai imparato a ballare”, dice Guillermo, complimentandosi con lei poiché “ho saputo che devi fare un programma al posto della Carrà (il nuovo Carramba, ndDM)”. Barbara non conferma: “Questa cosa della Carrà non mi risulta. In questa settimana sono state scritte cose non vere”.

In un rivisitato Dirty Dancing, Andrea Delogu e Nikita Perotti si esibiscono nel freestyle. Canino entusiasta della presa ad angelo riuscita: “Bravi, bravi, bravi”. Zazzaroni è soddisfatto: “Quello che ha prevalso nel ballo è la dolcezza”. La Smith si dichiara: “Pazzesca”.

Tesoretto di Ilaria D’Amico

Il tesoretto della puntata, conquistato dalla ballerina per una notte Ilaria D’Amico, del valore di 50 punti, viene assegnato da Alberto Matano alla coppia Andrea Delogu-Nikita Perotti (25 punti) e da Rossella Erra a Fabio Fognini-Giada Lini (25 punti).

La classifica della decima puntata

Delogu-Perotti: 75 Fognini-Lini: 66 D’Urso-La Rocca: 57 Colombari-Favilla/Magnini-Tripoli: 48 Chemical-Martinelli: 40 Belli-Kuzmina: 39

Vincitori di puntata

I voti dei giurati uniti a quelli del pubblico votante via social hanno stabilito che la coppia prima in classifica, che accede di diritto alla semifinale, è quella formata da Andrea Delogue Nikita Perotti.

Lo spareggio

Tra le altre sei coppie, a questo punto, si consuma una manche a sfide dirette, stabilite in base alla classifica generale di tutte le puntate: la prima coppia vs la sesta, la seconda vs la quinta e la terza vs la quarta. Ballano altri balli rispetto a quelli proposti nella gara di inizio puntata.

Prima sfida

D’Urso-La Rocca vs Chemical-Martinelli: 4 a 1 (solo Mariotto vota per Chemical). Totale voto giuria + voto social: 56% vs 44%. Barbara in semifinale.

Seconda sfida

Colombari-Favilla vs Belli-Kuzmina: 4 a 1 (solo Mariotto vota per Belli). Totale voto giuria + voto social: 69% vs 31%. Martina in semifinale.

Terza sfida

Magnini-Tripoli vs Fognini-Lini: 3 a 2 (Canino e Mariotto votano per Fognini). Totale voto giuria + voto social: 51% vs 49%. Filippo in semifinale.

Lo spareggio elimina Paolo Belli

Per i tre sconfitti c’è lo spareggio, che definisce le ultime due coppie semifinaliste e, di conseguenza, quella eliminata. A votare, dopo le esibizioni, è unicamente il pubblico via social: eliminato Paolo Belli (19%), vanno in semifinale Fabio Fognini (50%) e Rosa Chemical (31%).