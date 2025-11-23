Calato il sipario ieri sera sulla nona puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della nona puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della nona puntata

La gara della nona puntata di Ballando con le Stelle 2025 prende il via con il freestyle di Fabio Fognini e Giada Lini. La Lucarelli spiega: “Tu stai cominciando a puntare la vittoria. Guardi, ti esponi meno… Stai diventando un po’ borghese. Attenzione”. Samba, sulle note di Ornella Vanoni, per Nancy Brilli con Filippo Zara. “Apprezzo molto che c’hai provato”, dice Ivan.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca se la giocano con uno slowfox. Zazzaroni si congratula con il maestro: “Hai fatto una cosa pulita e bella e lei l’hai esaltata”. Per la Smith è la miglior esibizione della coppia.

La Lucarelli punge, riferendosi alla clip di presentazione della performance: “Cosa c’è che non va? Perché vi lamentate?”. “Troviamo che a volte ci sia sempre troppo una motivazione che non c’entra niente con l’esibizione che abbiamo fatto”, risponde la D’Urso. Selvaggia la silura: “Tu sui social hai detto che stai vivendo una demolizione psicologica qua dentro e che questo è un purgatorio televisivo”. Barbara tergiversa: “Io sono venuta qua a ballare. La gente lo sa”. “Ma quale gente? Sei ancora convinta di avere un tuo pubblico… Un po’ di verità”, azzanna la giurata. Il valzer di Filippo Magnini con Alessandra Tripoli convince tutti. Selvaggia dice: “L’avete fatto benissimo. Bravi”. Guillermo chiosa: “Originale, molto coraggioso”.

Andrea Delogu e Nikita Perotti in pista con un paso. Mariotto evidenzia la forte intensità tra i due, mentre per Zazzaroni la strepitosa voce live della cantante della band ha sovrastato il ballo. Si balla il moderno con Rosa Chemical ed Erica Martinelli. Carolyn ammette: “Ho trovato che tu avessi paura di lasciarti andare”.

Altro paso, questa volta di Paolo Belli con Anastasia Kuzmina. “Con il volto mi sembravi incazzatissimo. Non pensavo che lo facessi così bene”, sostiene Zazzaroni. Chiudono Martina Colombari e Luca Favilla con il samba. Ivan è categorico: “A me è piaciuta molto”.

Tesoretto

Il tesoretto della puntata, conquistato dalla ballerina per una notte Giulia Vecchio, del valore di 50 punti, viene assegnato da Alberto Matano alla coppia Filippo Magnini-Alessandra Tripoli (25 punti) e da Rossella Erra a Fabio Fognini-Giada Lini (25 punti).

La classifica della nona puntata

Magnini-Tripoli: 82 Belli-Kuzmina/D’Urso-La Rocca: 75 Delogu-Perotti: 73 Colombari-Favilla: 66 Fognini-Lini: 62 Chemical-Martinelli: 38 Brilli-Zara: 22

Vincitori di puntata

I voti hanno stabilito che la coppia vincitrice della nona puntata di Ballando con le Stelle 2025 è quella formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca.

Lo spareggio

Agli ultimi posti, dunque allo spareggio, le coppie Rosa Chemical-Erica Martinelli e Nancy Brilli-Filippo Zara. Il pubblico via social decide chi resta e chi va: vince il cantante con il 67% di voti. Dunque, eliminata Nancy Brilli (33%).