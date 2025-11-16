Cala il sipario sulla ottava puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i vincitori della ottava puntata di questa nuova edizione.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto della ottava puntata

La puntata di stasera si apre con lo spareggio tra le coppie formate da Filippo Magnini ed Alessandra Tripoli e da Marcella Bella & Chiquito, risultate ultime la scorsa settimana, e da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che gareggiano per tornare in gara dopo il lutto che ha colpito la conduttrice qualche settimana fa. A passare il turno sono Andrea Delogu (55%) e Filippo Magnini (35%). Fuori Marcella Bella, con solo il 10% delle preferenze. Matteo Addino decide di non usare la wild card; la cantante affronterà dunque il ripescaggio nell’undicesima puntata.

La gara

I primi a proporre il passo a due dsono Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Il jive scelto entusiasma Rossella Erra. Nancy Brilli e Filippo Zara danzano un paso doble sulle note di Rumore per omaggiare Raffaella Carrà. Dopo aver parlato in una clip dei disturbi psicologici affrontati dal figlio Achille, Martina Colombari emoziona l’Auditorium con un numero freestyle al fianco di Luca Favilla, diventato papà ieri del piccolo Enea. L’atmosfera si fa sensuale con il tango di Rosa Chemical e Erica Martinelli. Il quinto a sottoporsi ai giudizi della giuria è Fabio Fognini, che danza un charleston con Giada Lini. Samba per Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Balorda nostalgia di Olly accompagna il valzer di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Oltre al piede, ancora in via di guarigione, Francesca Fialdini ha tre costole rotte, con tanto di frattura scomposta. Chiudono la gara Filippo Magnini e Alessandra Tripoli con un quick step.

Il tesoretto

Il tesoretto della serata, conquistato dal ballerino per una notte Pierlugi Pardo, del valore di 50 punti, viene assegnato in totale da Alberto Matano e Rossella Erra alla coppia D’Urso-La Rocca.

La classifica dell’ottava puntata

D’Urso-La Rocca: 88 Colombari-Favilla: 49 Fognini-Lini: 48 Tripoli-Magnini: 47 Delogu-Perotti: 46 Chemical-Martinelli: 45 Belli-Kuzmina: 34 Brilli-Zara: 25

La prossima prova speciale

Prima del verdetto, nuovo annuncio di Milly: per la prova speciale della prossima settimana, i concorrenti dovranno costruire una coreografia per raccontare a passi di danza di un momento che ha costituito un prima e un dopo nella loro vita. Ecco gli argomenti e la musica abbinata per ciascuno.

Paolo Belli > Il primo incontro col bambino di Chernobyl che sarebbe entrato nella sua vita ( Strada Facendo di Claudio Baglioni)

di Claudio Baglioni) Fabio Fognini > Infortunio che avrebbe potuto frenare la sua carriera ( Un Senso di Vasco Rossi)

di Vasco Rossi) Filippo Magnini > Accusa ingiusta di doping e la sua lotta per arrivare alla verità ( Non mollare Mai di Gigi D’Alessio)

di Gigi D’Alessio) Rosa Chemical > Successo post Sanremo e depressione ( Paint it black dei Rolling Stones)

dei Rolling Stones) Barbara D’Urso > Il ritrovamento di una lettera di suo padre che le ha rivelato la storia di un grande amore ( Perdere l’amore di Massimo Ranieri)

di Massimo Ranieri) Nancy Brilli > Il dolore di non poter avere figli fino alla notizia miracolosa che sarebbe diventata mamma ( Che vita meravigliosa di Diodato)

di Diodato) Martina Colombari > La gioia di essere diventata mamma ( Di sole e d’azzurro di Giorgia)

di Giorgia) Andrea Delogu > L’uscita da San Patrignano, dove è nata, e l’inizio di una nuova vita (Due vite di Marco Mengoni)

Spareggio in positivo

E’ il momento del verdetto: la somma tra i voti della giuria e dei social decreta che le prime tre coppie classificate sono quelle formate da D’Urso-La Rocca, Colombari-Favilla e Delogu-Perotti. Si va subito a uno spareggio in positivo per conquistare dei punti extra. Il pubblico ha dunque così deciso: