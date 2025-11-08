Torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2025 in prima serata su Rai1 con una nuova imperdibile puntata. La gara del dance show condotto da Milly Carlucci entra nel vivo con nuove eliminazioni. Scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 8 novembre 2025, ma anche il cast, le coppie di concorrenti e la giuria.

Ballando con le stelle 2025, chi sarà eliminato stasera e ballerino per una notte

Stasera, sabato 8 novembre re 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show presentato da Milly Carlucci affiancata, quest’anno da Massimiliano Rosolino. Ballerina per una notte sarà Monica Guerritore, protagonista e regista del film dedicato alla vita di una delle attrici italiane più apprezzate e famose: Anna Magnani. Dal 6 novembre la pellicola sarà nelle sale italiane, ma intanto il pubblico di Rai1 potrà vederla sul palcoscenico dell’auditorium del foro italico in Roma proprio in un omaggio ad Anna Magnani, danzando in coppia con Luca Urso.

Ma passiamo alla gara: la scorsa settimana a trionfare è stata la coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Beppe Convertini è stato il primo eliminato dal gioco. Questa sera in apertura di puntata una nuova eliminazione: chi sarà eliminato tra Emma Coriandoli e Nancy Brilli?

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti e giuria

Durante la diretta della sesta puntata di sabato 8 novembre 2025 di Ballando con le Stelle in pista scenderanno tutti i concorrenti vip che compongono il cast di questa edizione. Ecco le coppie e i maestri pronti a sfidarsi sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia

con Marcella Bella con Chiquito

con Andrea Delogu con Nikita Perotti *assente

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Anche stasera a Ballando con le Stelle le performance dei concorrenti saranno votate dalla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. A bordo campo presente Alberto Matano detentore del mezzo “tesoretto”, mentre l’altro mezzo tesoretto è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Anche il pubblico da casa ha un ruolo decisivo nella classifica finale tramite il voto social.

Come sempre al termine della puntata una coppia potrebbe essere eliminata dal gioco, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Chi sarà eliminato stasera a Ballando con le Stelle 2025?

L’appuntamento con Ballando è il sabato in prima serata su Rai1.