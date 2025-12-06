Tutto pronto per la semifinale di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci in onda stasera, sabato 6 dicembre 2025 su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, gli ospiti e i protagonisti della semifinale.

Ballando con le stelle 2025, la semifinale: chi sarà eliminato?

Stasera, sabato 6 dicembre 2025 dalle ore 21.25 va in onda la semifinale di Ballando con le Stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Presente anche stasera il campione olimpico Massimiliano Rosolino. Per lo spazio dedicato al “Ballerino per una notte” scende in pista il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest’anno divide la poltrona di coach con Clementino a “The Voice Senior” e che canterà sulle note di “Oh Ma” e danzerà con tutte le maestre del programma.

Ma passiamo alla gara: la scorsa settimana ha vinto la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti, ma sono stati decretati anche i finalisti di questa edizione. Eliminato della puntata Paolo Belli con la ballerina Anastasia Kuzmina. Attenzione: questa sera spazio anche al momento del ripescaggio che permetterà ad una delle coppie eliminate di rientrare in gara. A giudicarli, la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti e giuria

Durante la diretta della semifinale di sabato 6 dicembre 2025 di Ballando con le Stelle in pista scenderanno tutti i concorrenti vip ancora in gara. Ecco le coppie e i maestri pronti a sfidarsi sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina (eliminati)

Fabio Fognini con Giada Lini

Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

Martina Colombari con Luca Favilla

Nancy Brilli con Carlo Aloia (eliminati)

Marcella Bella con Chiquito (eliminati)

Andrea Delogu con Nikita Perotti

Beppe Convertini con Veera Kinnunen (eliminati)

Rosa Chemical con Erica Martinelli

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (ritirata)

La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale (eliminati)

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

Le sei coppie di concorrenti vip scenderanno in pista affiancati dai loro maestri per la decima puntata del dance show. Per l’occasione coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori.

Anche stasera a Ballando con le Stelle le performance dei concorrenti saranno votate dalla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. A bordo campo presente Alberto Matano detentore del mezzo “tesoretto”, mentre l’altro mezzo tesoretto è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Anche il pubblico da casa ha un ruolo decisivo nella classifica finale tramite il voto social. Chi conquisterà la finale di Ballando?

