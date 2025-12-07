Calato il sipario ieri sera sulla undicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i ripescati dell’undicesima puntata di questa nuova edizione. Ballerino per una Notte: Rocco Hunt.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto dell’undicesima puntata

Milly Carlucci ci dà il benvenuto per l’undicesima puntata di Ballando con le Stelle! Tutti in pista per la semifinale e il primo ripescaggio. Sono sei le coppie che disputeranno la gara per arrivare in finale: Andrea Delogu e Nikita Perotti; Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca; Rosa Cheical ed Erica Martinelli; Martina Colombari e Luca Favilla; Fabio Fognini e Giada Lini; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.

Queste invece le coppie eliminate che gareggeranno per il ripescaggio: Marcella Bella e Chiquito; Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale; Beppe Convertini e Veera Kinnunen; Paolo Belli e Anastasia Kuzmina; Nancy Brilli e Filippo Zara; Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.

Puntata dei ripescaggi e contemporaneamente prima semifinale: quella di sabato 6 dicembre è stata una serata spartiacque per l’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle.

Il ripescaggio

I primi a scendere in pista per il ripescaggio sono Nancy Brilli e Filippo Zara. La loro coppia riceve 40 punti dalla giuria. Seconda coppia ad esibirsi: la Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale. La giuria dà loro 20 punti. Terzi ad esibirsi sono Marcella Bella e Chiquito, che dedicano il ballo a Gianni Bella. Per loro 34 punti. Quarti in pista: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Il punteggio per loro è di 40. Penultimi ad esibirsi sono Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La standing ovation del pubblico per loro è l’unica giustificabile della serata. E infatti la loro esibizione riceve l’en plein dalla giuria: 50 punti. Ultima coppia del ripescaggio: Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Raccolgono 19 punti. Scontro Fabio Canino-Rossella Erra: quest’ultima dà metà del tesoretto alla Signora Emma Coriandoli. “Imbarazzante” commenta Canino. La coppia ripescata è quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Che passa direttamente alla seconda semifinale di sabato 13 dicembre.

La manche dei semifinalisti

I primi ad esibirsi nella seconda manche, quella dei semifinalisti che si erano qualificati dalla passata puntata, sono Andrea Delogu e Nikita Perotti. A loro vanno 41 punti. Tocca poi a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Carmelita balla con un tutore alla spalla a causa di un infortunio. A loro vanno 40 punti. Terzi a scendere in pista sono Fabio Fognini e Giada Lini, che raccolgono 43 punti. La quarta coppia ad esibirsi è quella costituita da Rosa Chemical ed Erica Martinelli. La giuria attribuisce loro 42 punti. Quinti in gara: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Guadagnano 39 punti. Ballano poi Martina Colombari e Luca Favilla. A loro vanno 48 punti.