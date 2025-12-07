Ballando con le Stelle 2025, chi sono i ripescati, gli eliminati e i semifinalisti dell’undicesima puntata del 6 dicembre? La classifica delle coppie

Da
Nunzio Zeccato
-
Ballando con le stelle 2025

Calato il sipario ieri sera sulla undicesima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show del sabato sera condotto da Milly Carlucci in prima serata. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati e i ripescati dell’undicesima puntata di questa nuova edizione. Ballerino per una Notte: Rocco Hunt.

Ballando con le Stelle 2025: il racconto dell’undicesima puntata

Milly Carlucci ci dà il benvenuto per l’undicesima puntata di Ballando con le Stelle! Tutti in pista per la semifinale e il primo ripescaggio. Sono sei le coppie che disputeranno la gara per arrivare in finale: Andrea Delogu e Nikita Perotti; Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca; Rosa Cheical ed Erica Martinelli; Martina Colombari e Luca Favilla; Fabio Fognini e Giada Lini; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. 

Queste invece le coppie eliminate che gareggeranno per il ripescaggio: Marcella Bella e Chiquito; Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale; Beppe Convertini e Veera Kinnunen; Paolo Belli e Anastasia Kuzmina; Nancy Brilli e Filippo Zara; Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. 

Puntata dei ripescaggi e contemporaneamente prima semifinale: quella di sabato 6 dicembre è stata una serata spartiacque per l’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle.

Il ripescaggio

I primi a scendere in pista per il ripescaggio sono Nancy Brilli e Filippo Zara. La loro coppia riceve 40 punti dalla giuria. Seconda coppia ad esibirsi: la Signora Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale. La giuria dà loro 20 punti. Terzi ad esibirsi sono Marcella Bella e Chiquito, che dedicano il ballo a Gianni Bella. Per loro 34 punti. Quarti in pista: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Il punteggio per loro è di 40. Penultimi ad esibirsi sono Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La standing ovation del pubblico per loro è l’unica giustificabile della serata. E infatti la loro esibizione riceve l’en plein dalla giuria: 50 punti. Ultima coppia del ripescaggio: Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Raccolgono 19 punti. Scontro Fabio Canino-Rossella Erra: quest’ultima dà metà del tesoretto alla Signora Emma Coriandoli. “Imbarazzante” commenta Canino. La coppia ripescata è quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Che passa direttamente alla seconda semifinale di sabato 13 dicembre.

La manche dei semifinalisti

I primi ad esibirsi nella seconda manche, quella dei semifinalisti che si erano qualificati dalla passata puntata, sono Andrea Delogu e Nikita Perotti. A loro vanno 41 punti. Tocca poi a Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Carmelita balla con un tutore alla spalla a causa di un infortunio. A loro vanno 40 punti. Terzi a scendere in pista sono Fabio Fognini e Giada Lini, che raccolgono 43 punti. La quarta coppia ad esibirsi è quella costituita da Rosa Chemical ed Erica Martinelli. La giuria attribuisce loro 42 punti. Quinti in gara: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Guadagnano 39 punti. Ballano poi Martina Colombari e Luca Favilla. A loro vanno 48 punti.

 

