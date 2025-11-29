Ballando con le stelle 2025 torna in prima serata su Rai1 con una nuova puntata. La gara del dance show condotto da Milly Carlucci si avvia verso il gran finale, ma intanto scopriamo le anticipazioni della puntata di stasera, sabato 29 novembre 2025.

Ballando con le stelle 2025, chi sarà eliminato stasera e ballerino per una notte

Stasera, sabato 29 novembre re 2025 dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con Ballando con le Stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata, quest’anno da Massimiliano Rosolino. La gara entra nel vivo con la semifinale che questa sera decreterà le coppie che si contenderanno la vittoria finale. Una puntata da non perdere visto che già nella prima manche ci sarà la prima qualificazione e poi in un’avvincente manche di sfide e in uno spareggio all’ultimo ballo si andrà a comporre la griglia dei semifinalisti.

Naturalmente non mancherà il ballerino per una notte: questa sera ad illuminare la pista di Ballando con le Stelle ci sarà Ilaria D’Amico che ballerà con Yuri Orlando. La giornalista sportiva sarà chiamata a conquistare il tesoretto da assegnare a una o due coppie in gara, in base alle scelte che faranno nel corso della serata Alberto Matano e Rossella Erra. Bonus prezioso, che potrebbe rivelarsi determinante in vista della prima semifinale del 6 dicembre, quando avrà luogo anche il ripescaggio. Tornando alla gara la scorsa settimana a trionfare è stata la coppia formata da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, mentre è stata eliminata la coppia di Nancy Brilli e Filippo Zara nello spareggio contro Rosa Chemical e Erica Martinelli.

Ballando con le stelle 2025, cast, concorrenti e giuria

Durante la diretta della semifinale di sabato 29 novembre 2025 di Ballando con le Stelle in pista scenderanno tutti i concorrenti vip ancora in gara. Ecco le coppie e i maestri pronti a sfidarsi sulla pista di Ballando:

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

e Fabio Fognini con Giada Lini

con Filippo Magnini con Alessandra Tripoli

con Martina Colombari con Luca Favilla

con Nancy Brilli con Carlo Aloia (eliminati)

con Marcella Bella con Chiquito (eliminati)

con Andrea Delogu con Nikita Perotti *assente

con Beppe Convertini con Veera Kinnunen (eliminati)

con Rosa Chemical con Erica Martinelli

con Francesca Fialdini con Giovanni Pernice (ritirata)

con La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) con Simone Di Pasquale (eliminati)

(Maurizio Ferrini) con Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca

Le sette coppie di concorrenti vip scenderanno in pista affiancati dai loro maestri per la decima puntata del dance show. Per l’occasione coreografie ancora più difficili, e ognuno di loro farà il massimo per conquistare i telespettatori.

Anche stasera a Ballando con le Stelle le performance dei concorrenti saranno votate dalla giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. A bordo campo presente Alberto Matano detentore del mezzo “tesoretto”, mentre l’altro mezzo tesoretto è nelle mani dei “tribuni del popolo”: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Anche il pubblico da casa ha un ruolo decisivo nella classifica finale tramite il voto social. Chi conquisterà la finale di Ballando?

L’appuntamento con Ballando è il sabato in prima serata su Rai1.