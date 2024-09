Si riaccendono i riflettori sulla diciannovesima edizione di Ballando con le stelle 2024, il dance show condotto da Milly Carlucci da sabato 28 settembre 2024 in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le anticipazioni sulla prima puntata di stasera, ma anche il cast, le coppie di concorrente e la giuria.

Ballando con le stelle 2024, la prima puntata di sabato 28 settembre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte

Sabato 28 settembre 2024 dalle ore 20.35 appuntamento con la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli. Tante sorprese e un cast stellare per la diciannovesima edizione di uno dei programmi più popolari della televisione italiana. Da quasi 20 anni il programma continua a a diffondere la passione per il ballo e le sue innumerevoli discipline raggiungendo un numero sempre maggiore di persone a conferma che l’Italia è un Paese che balla e questo programma sa raccontarlo sotto tanti punti di vista.

Format vincente non si cambia: alcuni personaggi vip noti e meno noti sono pronti a scendere sulla pista da ballo mettendosi alla prova con il ballo. A giudicare le performance una giuria a cui toccherà il compito di votare con le palette da 0 a 10. Ma passiamo ai primi ospiti e ballerino per una notte di questa edizione. Durante la prima puntata ballerina per una notte sarà Giuliana Chiara Filippi, la più giovane atleta azzurra a partecipare ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. La campionessa, specializzata nei 100 metri piani e nel salto in lungo e classificata T64, è pronta a scendere sulla pista da ballo accompagnata dal maestro Moreno Porcu. E ancora: “ballerine per una notte” anche le sette campionesse olimpiche Volley femminile : Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Caterina Bosetti, Monica «Moki» De Gennaro, Sarah Fahr e Anna Danesi.

C'è sempre una prima volta… e la prima volta non si scorda mai!

Le coppie entrano in studio per la prima prova e noi siamo andati a curiosare. 🌟 Guarda la prima puntata di #BallandoSegreto su RaiPlay ⚡ https://t.co/nJQnODe9yu#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/pxYLT7Ojfj — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 27, 2024

Ballando con le stelle 2024, cast e coppie

Ma passiamo al cast e ai concorrenti dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Un parterre di vip di primissimo livello con diversi nomi importanti come: Federica Pellegrini, Federica Nargi e Bianca Guaccero. Spazio anche a giovani come Anna Lou Castaldi e voti amatissimi dal pubblico come Furkan Palali di Terra Amara. Ecco le coppie che il pubblico vedrà ballare da sabato 28 settembre 2024:

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Federica Nargi con Luca Favilla

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Furkan Palali con Erica Martinelli

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

Alan Friedman e Giada Lini

Nina Zilli con Pasquale La Rocca

Tommaso Marini e Sophia Berto

i Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Ballando con le stelle 2024, la giuria

Come sempre a giudicare le prove di ballo dei concorrenti di Ballando con Le Stelle c’è una giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Toccherà a loro alzare le palette e votare le performance di ballo dei concorrenti. Confermata anche la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Tornano anche quest’anno i tribuni del popolo: Rossella Erra i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira a cui spetterà il compito di contestare le votazioni della giuria e in una fase della gara addirittura di smentirle.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1.