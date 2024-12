Ballando con le Stelle 2024 non va in onda sabato 7 dicembre. La pista da ballo del dance show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1 questa settimana non andrà in onda come di consueto. Ecco perchè non va in onda Ballando con le stelle e cosa trasmetterà la Rai in tv al suo posto.

Ballando con le stelle 2024, non va in onda sabato 7 dicembre: perchè? Il motivo

Cambio di programma in tv. Sabato 7 dicembre 2024 su Rai 1 non andrà in onda in tv il consueto ed immancabile appuntamento con la puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show condotto da Milly Carlucci con la partecipazione e la complicità di Paolo Belli, che si avvia verso la grande serata finale di stagione, si prederà una settimana di pausa. Al momento mancano ancora due puntate: la seconda e decisiva semifinale andrà in onda sabato 14 dicembre, mentre la finale vera e propria avrà luogo sabato 21 dicembre 2024.

Il motivo del cambio della programmazione: su Rai 1, la Prima alla Scala

L’attesissimo appuntamento con la seconda semifinale di Ballando con le stelle è rinviato per un cambio nella programmazione di Rai1 nella serata del 7 dicembre. Il motivo del cambio di programma è legato alla messa in onda su Rai 1 della Prima stagionale della Scala di Milano che vede proprio la conduttrice Milly Carlucci impegnata con l’inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, dove nella serata inaugurale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di tantissimi illustri ospiti, andrà in scena ‘La forza del destino’ opera del grande Giuseppe Verdi.

Quando andrà in onda la prossima puntata di Ballando con le stelle 2024

La prossima puntata, la seconda semifinale, è prevista quindi per sabato 14 dicembre. Nessuno slittamento, per la finalissima del programma, che andrà in onda sabato 21 dicembre, sempre in prima serata su Rai1.