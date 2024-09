L’attesa è quasi finita. Sabato 28 settembre inizierò una nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Oltre ai giurati, ritroveremo a bordo campo in qualità di tribuno del popolo l’amatissima Rossella Erra. Con la sua veracità, Rossella ha portato una ventata di freschezza nel programma di Milly Carlucci che ora non più farne a meno.

“Ballando con le Stelle 2024”, intervista a Rossella Erra

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva e le abbiamo chiesto le sue impressioni sul cast: “Lo vedo molto agguerrito. Noi diciamo sempre che nelle prime puntate sono tutti amici ma in questo caso già sono apparsi i coltelli. Ci sono delle coppie che stanno già nel mood della finale come Massimiliano Ossini che ha detto che vuole vincere e Francesco Paolantoni che ha dichiarato di voler arrivare quinto”.

Tra i concorrenti che più la incuriosiscono c’è l’attore turco Furkan Palali: “Sono una grande appassionata di serie turche. Ho seguito Terra Amara per due anni e quindi non vedo l’ora di vedere Furkan scendere in pista. Poi qui c’è un altro pezzo di cuore, Bianca Guaccero. E un altro ancora ce lo ha Francesco Paolantoni. Ma anche le pailettes dei Cugini di Campagna mi solleticano parecchio. La magia di Ballando è quella di farti conoscere i concorrenti man mano, di entrare nelle loro vite. Non conta solo il ballo ma anche i racconti che ci possono regalare”.

Il sale, l’ingrediente di Ballando però sono anche le polemiche. E regina incontrastata della giuria da questo punto di vista rimane Selvaggia Lucarelli. Rossella fa un pronostico su chi potrebbe finire sotto le forche della giurata: “Devo dire che sono ormai due anni che Selvaggia è abbastanza soft. Però prevedo scintille con Luca Barbareschi. Sonia Bruganelli ha un carattere molto forte e potrebbe anche non accettare una mia difesa perché lei fa tutto da sola”. Con Rossella voltiamo pagina e parliamo poi di gossip.

A Ballando con le Stelle in questi anni si sono formate tante coppie. Succederà anche in questa edizione? Secondo Rossella è probabile: “Qui sono tutti fidanzati o sposati quindi quest’anno c’è poca ciccia. C’è solo una coppia che non lo è ma lo scoprirete sabato”. Sulla coppia formata da Angelo Madonia e Sonia Bruganelli, Rossella rivela: “Non ho mai visto Angelo così felice. Ha gli occhi che gli escono fuori dalle orbite. Vista da vicino, Sonia è veramente una bella donna. E’ una persona che sa quello che vuole. Nella vita ha fatto tanto per arrivare dove è e sono soddisfatta di tutti e due”.

Nella seconda puntata, ci sarà Barbara D’Urso come ballerina per una notte. Rossella Erra non sta più nella pelle dopo questo annuncio: “Speravo che partecipasse come concorrente ma averla come ballerina sarà un evento tipo come quando viene Madonna o Lady Gaga. Sento la mancanza di Barbara in tv. Io non penso che si possa definire trash o non trash una persona solo perché fa un certo tipo di programmi. Tutto è show, tutto è cultura, tutto è pop. Bisogna avere l’apertura mentale, ben venga Barbara D’Urso”.