E’ da poco calato il sipario sulla sesta puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della sesta puntata

Tra i momenti salienti della puntata andata in onda sabato 2 novembre 2024 c’è il caso che riguarda il ritro di Nina Zilli. La concorrente ha ufficializzato la decisione di ritirarsi. Una necessità dettata dal bisogno dell’artista di concedersi un po’ di riposo per poter recuperare la forma. Prima di lasciare il palco, però, Nina ha voluto ringrazio Pasquale nel quale ha trovato un amico oltre che un compagno d’avventura. Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno già annunciato che tenteranno di rientrare in gioco il 30 novembre prossimo. In occasione del ripescaggio.

Durante la puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, accade che a fine delle varie esibizioni. Quando arriva il momento del tesoretto, Matano decide di darlo a Ossini, mentre Rossella Erra decide di dividerlo con Guaccero. Questa la classfica aggiornata dopo il tesoretto. Alan Friedman e Sonia Bruganelli vanno allo spareggio. Bruganelli e Aloia si esibiscono in un charleston. Alan Friedman e Giada Lini hanno invece eseguito una bachata.

Ballando con le Stelle 2024, eliminati di puntata e classifica coppie di sabato 2 novembre

Passiamo ora alla classifica finale della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda sabato 2 novembre 2024:

Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti 77 punti Bianca Guaccero e Giovanni Pernice 75 punti Massimiliano Ossini e Veera Kinnuen 56 punti Federica Nargi e Luca Favilla 50 punti Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli 49 punti Tommaso Marini e Sophia Berto 44 punti Furkan Palali ed Erica Martinelli 41 punti Federica Pellegrini e Angelo Madonia 38 punti Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina 32 punti Sonia Bruganelli e Angelo Madonia 25 punti Alan Friedman e Giada Lini 24 punti

Sonia Bruganelli vince lo spareggio con il 64% dei voti social. Alan Friedman e Giada Lini sono eliminati. Simone Di Pasquale decide di non utilizzare la wild card.