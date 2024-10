E’ da poco calato il sipario sulla seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della seconda puntata

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 inizia con la presentazione delle coppie in gara. Dopo le esibizioni dei concorrenti, affiancati dai loro maestri, è la volta del fatidico momento di affrontare l’analisi della giuria in studio, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Dopo il commento e il voto dei giudici, le coppie in gara si sono sottoposte al giudizio dei tribuni del popolo, vale a dire Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno premiato i concorrenti con il tesoretto.

Nel dettaglio, Matano dà il tesoretto ad Anna Lou Castoldi, Erra lo divide con Nina Zilli. Bianca Guaccero-Giovanni Pernice e Nina Zilli-Pasquale La Rocca vincono la puntata e ottengono 20 punti bonus per la prossima puntata.

Barbara D’Urso super ospite della seconda puntata: Ballerina per una notte

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024, grande attesa per il ritorno in tv di Barbara D’Urso. L’ex volto Mediaset, “corteggiata” da tempo da Milly Carlucci per il ruolo di concorrente, ha optato per una sua partecipazione in qualità di Ballerina per una notte. La D’Urso non ha temuto nemmeno il confronto con la giuria capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ed è proprio con Selvaggia Lucarelli che la D’Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Ballando con le Stelle 2024, eliminati di puntata e classifica coppie di sabato 5 ottobre

Passiamo ora alla classifica finale della prima puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda sabato 5 ottobre 2024:

1° BIANCA GUACCERO – GIOVANNI PERNICE – 78

2° NINA ZILLI – PASQUALE LA ROCCA – 72

3° ANNA LOU CASTOLDI – NIKITA PEROTTI – 62

4° LUCA BARBARESCHI – ALESSANDRA TRIPOLI – 45

5° FEDERICA NARGI – LUCA FAVILLA – 37

6° FEDERICA PELLEGRINI – ANGELO MADONIA – 32

7° ALAN FRIEDMAN – GIADA LINI – 31

8° TOMMASO MARINI – SOPHIA BERTO – 29

9° MASSIMILIANO OSSINI – VEERA KINNUNEN – 23

9° FRANCESCO PAOLANTONI – ANASTASIA KUZMINA – 23

11° CUGINI DI CAMPAGNA – REBECCA GABRIELLI – 22

12° SONIA BRUGANELLI – CARLO ALOIA – 18

13° FURKAN PALALI – ERICA MARTINELLI – 17

Nessuna coppia è stata eliminata questa settimana durante la seconda puntata.