E’ da poco calato il sipario sulla nona puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della nona puntata

Una puntata ricca di colpi di scena e scontri, quella andata in onda questa sera su Rai 1 durante la nona serata dello show Ballando con le Stelle. La puntata inizia con lo spareggio programmato in chiusura della scorsa puntata e che ha visto l’eliminazione di Sonia Bruganelli l’eliminazione di Sonia Bruganelli.

Assegnazione del tesoretto

Alberto Matano assegna il tesoretto a Pellegrini, Rossella Erra a Nargi. Allo spareggio vanno Tommaso Marini, Massimilino Ossini e Francesco Paolantoni. Due sono le coppie che saranno eliminate.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen portano un boogie. Tommaso Marini e Sophia Berto ballano invece una salsa. Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina tentano il tutto per tutto con un merengue.

In attesa del verdetto vengono assegnate le prove per la prossima settimana:

* Luca Barbareschi con Certe notti ballerà un valzer;

* Francesco Paolantoni con L’immensità ballerà un tango;

* Ossini con Sempre e per sempre ballerà una rumba;

* Tommaso Marini con The show must go on ballerà un paso doble;

* Federica Pellegrini con The final contdown ballerà un paso doble;

* Bianca Guaccero con Combattentebellerà un tango;

* Federica Nargi con Di sole e d’azzurroballerà un valzer;

* Anna Lou Castoldi con Il regalo più grande ballerà un valzer.

Ballando con le Stelle 2024, classifica coppie di sabato 23 novembre

Passiamo ora alla classifica finale della nona puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda in prima serata sabato 23 novembre 2024. Ecco le posizioni in classifica:

1° FEDERICA NARGI e LUCA FAVILLA: 105

2° FEDERICA PELLEGRINI e ANGELO MADONIA: 93

3° LUCA BARBARESCHI e ALESSANDRA TRIPOLI: 55

4° ANNA LOU CASTOLDI e NIKITA PEROTTI: 47

5° BIANCA GUACCERO e GIOVANNI PERNICE: 46

6° MASSIMILIANO OSSINI e VEERA KINNUNEN: 43

7° TOMMASO MARINI e SOPHIA BERTO: 41

8° FRANCESCO PAOLANTONI e ANASTASIA KUZMINA: 31

Chi è stato eliminato questa sera a Ballando con le Stelle 23 novembre 2024

Tommaso Marini con il 46% del voto social. Eliminati Ossini (30%)e Paolantoni (24%). Di Pasquale non utilizza la wild card.