Ballando con le Stelle 2024, chi sono gli eliminati della quinta puntata del 26 ottobre? La classifica delle coppie

E’ da poco calato il sipario sulla quinta puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della quinta puntata

Durante la puntata di questa sera di Ballando con le stelle, attimi di tensione tra Simone Di Pasquale e Carolyn Smith. Dopo aver visto ballare Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, arriva il momento del giudizio della giuria. Il giudizio viene in parte contestato da Simone Di Pasquale che si scontra con la presidente di giuria Carolyn Smith.

Carolyn Smith rivolgendosi a Simone Di Pasquale dice: “Quando chiami la giuria, mi raccomando nome e cognome…”. Di Pasquale replica: “Vi sentite subito toccati. Siete tutti uguali”. La Smith dal canto suo dice: “Siamo tutti uguali?”. Di Pasquale ribatte: “Quando ci sarà una puntata ognuno di voi per esaminare, lo faremo”. La Smith: “Non ho ancora nulla”. Di Pasquale: “Fai il tuo lavoro”. Smith: “Ci parliamo dopo”. La questione tra i due non prosegue oltre quanto accaduto per dare spazio all’arrivo della ballerina per una notte Elena Sofia Ricci.

Durante la serata si teme anche il ritiro di una delle concorrenti più amate del programma, si tratta di Nina Zilli in coppia con Pasquale La Rocca. La cantante praticamente per il 90% dell’esibizione non balla, ma canta “Someone like you”. La Zilli vuole ritirarsi per problemi di salute: “Non ci sono mezzi termini: ci dobbiamo ritirare. Non ce la faccio più. Non posso più ballare, il mio fisico non ce la fa più” e la cantante cede alle lacrime per il dispiacere. A questo punto inizia l’operazione convincimento, la padrona di casa Milly Carlucci suggerisce che la decisione spetta alla giuria e al pubblico da casa.

Ballando con le Stelle 2024, eliminati di puntata e classifica coppie di sabato 26 ottobre

Passiamo ora alla classifica finale della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda sabato 26 ottobre 2024:

Anna Lou Castoldi Bianca Guaccero e Luca Barbareschi (a parimerito) Federica Nargi Tommaso Marini e Federica Pellegrini (a parimerito) Fulkan Palali Francesco Paolantoni Massimiliano Ossini e Sonia Bruganelli (a parimerito) Alan Friedman

Il tesoretto, assegnato da Matano e dal pubblico in studio, è stato così suddiviso: 25 punti a Federica, 25 punti ad Anna Lou Castoldi. Così, Federica Nargi è salita al secondo posto.

Con i voti del pubblico da casa, in ordine sparso, sono passati alla sesta puntata di Ballando con le Stelle 2024: Federica Nargi, Bianca Guaccero, Nina Zilli, Fulkan Palali, Luca Barbareschi, Federica Pellegrini, Tommaso Marini, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Lasciata alla fine, tra lo stupore del pubblico, Anna Lou Castoldi. Che è però risultata la vincitrice della puntata.

A causa del ventilato ritiro di Nina Zilli, questa sera non ci sarà nessun eliminato. La coppia di Anna Lou e Nikita Perotti si aggiudicano un bonus per la prossima puntata.