È già da qualche settimana, che il programma autunnale del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle, è oggetto di indiscrezioni e retroscena che riguardano il cast e i possibili concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione. Molti i nomi di papabili concorrenti già apparsi in rete, i social sono a lavoro da settimane. Sebbene la padrona di casa Milly Carlucci in persona, con un video pubblicato sui social, abbia voluto smentire queste prime voci, ora arrivano le prime conferme sui nomi dei concorrenti di Ballando con le stelle 2023.

Ballando con le stelle 2023: i primi 4 concorrenti

Ballando con le stelle 2023, programma del sabato sera di Rai 1 che ha come obiettivo quello di trasformare volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, della tv e del giornalismo, da inesperti danzatori in danzatori provetti prenderà il via il prossimo autunno e già si parla di nomi di concorrenti e cast della nuova edizione.

L’indiscrezione sui concorrenti di ballando con le stelle 2023

Le ultime news sui nomi arrivano dal giornalista Giuseppe Candela che attraverso il suo profilo twitter ha lanciato sui social network i primi quattro nomi dei papabili concorrenti Ballando con le stelle 2023.

“Una scatenata Milly Carlucci prova a depistare ma il cast prende forma”: con questa frase il giornalista ha quindi annunciato ai telespettatori del noto programma del sabato sera autunnale di Rai 1 che i primi quattro nomi di personaggi noti che potrebbero prendere parte a Ballando con le stelle 2023 sono: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammucari.

C’è chi nelle scorse settimane ha avanzato anche l’indiscrezione che nel cast potrebbero entrare a far parte alcuni attori di Mare Fuori, serie tv di grande successo della Rai.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

La conduttrice Milly Carlucci di recente ha affermato che metterà mano al cast solamente più avanti. Per ora nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati: ne dalla conduttrice ne dalla Rai. Non ci resta che aspettare i risvolti delle prossime settimane per saper e se questi quattro nomi celebre prenderanno realmente parte al programma condotto da Milly Carlucci o meno.