Torna l’appuntamento in prima serata con Ballando con le stelle 2023, il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dopo l’abbandono di Lino Banfi e l’eliminazione di Ricky Tognazzi prosegue la gara sulla pista da ballo. Chi saranno gli eliminati di stasera?

Ballando con le stelle 2023, eliminati e giuria di sabato 18 novembre 2023

Sabato 18 novembre 2023 dalle ore 20.35 va in onda su Rai 1 e Rai Italia una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show campione d’ascolti condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli accompagnato come sempre dalla sua Big Band. Giro di boa per il varietà del sabato sera che prosegue inarrestabile la corsa verso la finale del 23 dicembre 2023. Durante la puntata di stasera torneranno sulla pista di ballo tutte le coppie di concorrenti rimasti in gara pronti a sfidarsi tra di loro. Non solo, dopo la prova di ballo le coppie si sottoporranno alla giuria del programma capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Immancabile il parere del “popolo” con i tribuni del popolo Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A loro il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Da segnalare anche la presenza di Alberto Matano custode del “tesoretto”. Fondamentale anche il pubblico da casa chiamato a votare tramite i social la coppia di concorrente preferita.

Ballando con le stelle 2023, coppie in gara

Dopo la prima eliminazione, Ballando con le Stelle 2023 prosegue la corsa verso la finale con le esibizioni dei protagonisti. In pista i concorrenti e le coppie ancora in gara:

Sara Croce e Luca Favilla;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu;

Paola Perego e Angelo Madonia;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Simona Ventura e Samuel Peron;

Wanda Nara con Pasquale La Rocca

Ak termine della puntata una delle coppie in gara potrebbe essere eliminata. Per tutti gli eliminati ricordiamo sarà data la possibilità di rientrare in gara con il ripescaggio.

Ballerino per una notte della puntata del 18 novembre 2023

Non mancherà poi durante la lunga diretta di sabato 18 novembre 2023 l’esibizione del “Ballerino per una notte” che questa settimana è Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli. Il cantante venticinquenne condividerà la pista da ballo insieme ad Alessandra Tripoli e Filippo Zara e poi canterà un brano. Ma non finisce qui, visto che “Ballerini per una notte” sarà anche l’opinionista Rossella Erra accompagnata da Simone Di Pasquale.

Infine durante la puntata anche il collegamento poi con il Teatro Politeama di Catanzaro per l’esibizione della coppia di ballerini Anna Maria Biancu e Sergio Porta.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato 18 novembre 2023 in prima serata su Rai1.