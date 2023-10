Dai fasti di Buckingham Palace alla pista di Ballando con le Stelle. Quando è stato annunciato il nome di Antonio Caprarica come concorrente del talent di Raiuno tutti sono rimasti meravigliati. E invece il popolare giornalista, esperto della famiglia reale inglese, ha deciso di rimettersi in pista a 72 anni.

Intervista ad Antonio Caprarica

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva e al termine della chiacchierata siamo riusciti a strappare qualche commento sugli ultimi rumors della famiglia reale. I primi giorni di prove si sono rivelati molto faticosi per Antonio: “Per me è un’esperienza decisamente nuova far lavorare tanto il corpo e ho avvertito la fatica nei primi giorni di prove. Mi sto divertendo anche molto perché è una sfida. Molte persone non si rendono conto di quanto il ballo possa arricchire non solo dal punto di vista fisico ma anche mentale”.

Caprarica aveva rivelato che la moglie era contraria all’inizio alla sua partecipazione in quanto preoccupata per eventuali infortuni. Gli abbiamo chiesto se ora abbia cambiato idea: “Le ho fatto vedere qualche video delle mie prime performance e mi sembra si sia convinta. All’inizio aveva qualche preoccupazione conoscendo la mia scarsa abitudine al movimento ma ora mi sembra che l’abbia superata. Devo dire che l’attenzione e la cura con cui si lavora in questo contesto è straordinario”.

Nessuna paura per gli eventuali giudizi negativi: “Non temo i giudici perché sono abituato a considerare i giudizi degli altri assolutamente legittimi. Ascolterò con attenzione le loro osservazioni riservandomi di replicare qualora i giudizi dovessero andare oltre il limite della correttezza ma spero che questo non accada”.

A proposito di famiglia reale non potevamo esimerci dal chiedergli un commento sull’attuale situazione che stanno vivendo i re Carlo e Camilla. Stando ad alcuni rumors, sembra che tra loro ci sia maretta e la colpa sarebbe di Harry. Il matrimonio tra i reali è a rischio? Caprarica lo esclude: “Non c’è nessun rischio per il matrimonio. Per quanto riguarda le tensioni, molte volte sono il risultato della disperata ricerca di storie da parte della stampa scandalistica britannica. Posso dire con assoluta sicurezza che la Regina Camilla è quella che sta portando avanti tutta la baracca. Mi pare difficile che Carlo che ha messo a soqquadro l’intera società britannica per riuscire a sposarla e a portarla sul trono possa oggi decidere di litigare con la donna che è il suo principale sostegno”.

E tra Carlo e Harry invece cosa succederà? Ci sono i margini per una riappacificazione? Antonio Caprarica ritiene che la pace sia molto complicata: “E’ nell’interesse di entrambi arrivare almeno ad una situazione di non belligeranza”.

A conclusione dell’intervista, gli chiediamo se in futuro gli piacerebbe fare l’opinionista in un reality come Cesara Buonamici: “Penso di non essere adatto. Ci vuole molta dimestichezza con i reality e io non ho nemmeno un buon rapporto con i social. Sono disposto con molto piacere a ballare perchè è un’attività che coinvolge ogni essere umano mentre i reality coinvolgono una fascia della quale non mi sento rappresentato”.