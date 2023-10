Per tutti è solo il figlio di Rocco Siffredi. Lorenzo Tano è pronto a sfidare se stesso e ad abbattere i pregiudizi sulla pista di Ballando con le Stelle. In questa sfida, Lorenzo non sarà solo ma verrà accompagnato da Lucrezia Lando volto noto di Ballando con le stelle che, nella scorsa edizione, era stata in coppia con Dario Cassini.

Intervista a Lorenzo Tano

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Lorenzo Tano al quale abbiamo chiesto come stia andando la preparazione in vista del debutto. Il giovane ci ha rivelato di aver avuto un piccolo infortunio ma di essere già in fase di miglioramento: “Ho iniziato a lavorare con impegno e venerdì mi sono fatto male al ginocchio. Con un po’ di riposo sarò pronto per scendere in pista nella prima puntata”.

Sul suo rapporto con il ballo confida: “All’inizio è stato complicato, ora ho trovato la strada giusta. Me la sto cavando”. Sulla competizione con gli altri concorrenti rivela: “Sin da piccolo ho sempre gareggiato. La danza è però una disciplina nuova per me, la sto scoprendo solo adesso”.

Con la sua partecipazione, Lorenzo Tano vuole abbattere i pregiudizi legati al suo cognome: “Il pubblico mi conoscerà per quello che sono realmente e scoprirà lati inediti della mia personalità. Sarà una sorpresa per tutti”.

Nessuna paura per il giudizio dei giudici: “Sono preparato a tutto. Accetterò qualsiasi giudizio o critica mi verrà fatta”. Ad accompagnarlo in questa esperienza Lucrezia Lando con la quale ha instaurato un bel feeling: “E’ una persona leale, seria e ci stiamo trovando benissimo a lavorare insieme”. I familiari di Lorenzo sono entusiasti per la sua partecipazione: “Mi hanno convinto ad accettare perché sapevano che per me sarebbe stata un’esperienza nuova e bellissima. Mi chiamano tutti i giorni per chiedere come stanno andando le cose”.

Chiediamo poi a Lorenzo se avere un padre così ingombrante gli abbia dato qualche problema. Lui risponde: “Ho deciso di vivere a Budapest proprio perché mi sono sempre sentito più libero e tranquillo da questo punto di vista. In Italia invece diventerebbe più complicato spostarsi”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Lorenzo Tano se abbia avuto modo di conoscere Maria Sofia Federico, ex allieva de Il Collegio. La ragazza ha deciso da poco di entrare nell’Academy di Rocco Siffredi lanciandosi così nel mondo dell’hard. Lorenzo ha rivelato: “Ci siamo frequentati per una settimana in amicizia, abbiamo parlato e ci siamo confrontati su alcuni temi ma poi è finita lì”.