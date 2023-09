Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023. La conduttrice Milly Carlucci ha annunciato i nomi ufficiali dei volti noti della tv che prenderanno parte al cast di concorrenti di Ballando con le Stelle. Ecco di seguito tutte le novità dello show di Rai 1 che prenderà il via il prossimo 21 ottobre in prima serata.

Ballando con le Stelle 2023 il cast di Milly Carlucci: concorrenti, ballerini, giuria e coppie

Tanti i nomi noti del piccolo schermo che hanno scelto di mettersi in gioco in quello che è uno dei programmi più seguiti della prima rete della tv di Stato. Ma andiamo a conoscere i nomi dei concorrenti di Ballando con le Stelle e anche chi ci sarà in giuria in questa edizione. Accanto a Milly Carlucci ritroveremo Paolo Belli a guidare l’orchestra che farà ballare nelle diverse puntate i concorrenti vip.

Giuria, commentatore a bordo campo e tribuna popolare

Prima di passare ai concorrenti di Ballando con le stelle 2023, vogliamo dare spazio anche a quella che sarà la giuria di questa edizione. Anche quest’anno troveremo seduti al banco dei giurati i confermatissimi Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

La famiglia di Ballando con le Stelle si allarga di un elemento. Oltre alla confermata giuria e al commentatore a bordo campo Alberto Matano, arriva il quarto tribuno. Accanto a Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale siederà il giornalista Roberto Poletti, come anticipato da Dagospia.

I concorrenti di Ballando con le stelle

Veniamo ora ai concorrenti. A scendere in pista a Ballando con le Stelle 2023 saranno: la conduttrice tv Simona Ventura, che ben presto vedremo in onda a Citofonare Rai 2 ogni domenica. Dalla trasmissione domenicale di Rai 2 arriva anche un’altra concorrente di Ballando con le Stelle: Paola Perego. La conduttrice ha scelto di mettersi in gioco come la collega. Per Simona, la Perego, collega di trasmissione non è l’unica sfidante, la Ventura avrà uno sfidante anche in famiglia. A scendere in pista infatti sarà anche il suo compagno: il giornalista Giovanni Terzi. A Ballando 2023 vedremo in pista anche l’amatissimo attore Lino Banfi.

Ci saranno poi: la bellissima Wanda Nara, manager e moglie di Mauro Icardi, direttamente dalla tv concorrente arriverà Teo Mammucari, il conduttore ha da poco lasciato il gruppo Mediaset. Ci saranno anche l’attore e regista Ricky Tognazzi, Carlotta Mantovan, conduttrice tv e moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, il giornalista e storico corrispondente dall’estero Antonio Caprarica, la conduttrice Rosanna Lambertucci, il cantante Bobby Solo, l’ex volto di Avanti un altro Sara Croce e Lorenzo Tano, figlio dell’attore Rocco Siffredi.

I ballerini professionisti di Ballando con le Stelle 2023 e le coppie

Tanti volti noti quanti sono i ballerini professionisti che li accompagneranno. Al momento non è ancora noto chi danzerà con i personaggi noti di questa edizione di Ballando con le Stelle. Sicuramente molti saranno i professionisti del ballo che ritroveremo dalle passate edizioni, come certamente ci saranno nuovi volti della danza che impareremo ad amare anche in questa stagione.