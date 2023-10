E’ calato il sipario sulla prima puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una lunga diretta che ha visto scendere sulla pista da ballo tutte le coppie di concorrenti di questa diciottesima edizione. Tanto spettacolo in una puntata che ha regalato tantissime emozioni. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati della prima puntata di sabato 21 ottobre 2023.

Ballando con le Stelle 2023, il racconto della prima puntata

Milly Carlucci apre la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023 facendo gli auguri di “buon compleanno” al dance show che quest’anno “compie 18 anni”. “È la diciottesima edizione. Questo programma diventa maggiorenne. Anche nei momenti più bui abbiamo cercato di farvi divertire. È quello che cercheremo di fare anche a partire da questa sera” – sono le parole della padrona di casa che dà il via alla diciottesima edizione con l’ingresso delle coppie in gara. Si parte subito con la prima esibizione di Antonio Caprarica che non convince la giuria. Poi è la volta di Paola Perego seguita da Rosanna Lambertucci.

La prima grande emozione arriva con Lino Banfi che ricorda la moglie Lucia in un primo ballo che commuove ed emoziona tutti. Da Milly Carlucci alla giuria tutta, dal pubblico in studio fino a quello a casa, le parole di Lino Banfi arrivano dritte al cuore regalando il momento più emozionante di questa prima puntata. Prosegue la gara con le esibizioni degli altri concorrenti tra cui spicca quella di Simona Ventura. Super Simo scende sulla pista da ballo regalando una delle performance migliori della serata. La partecipazione a Ballando arriva in un momento sereno della sua vita e ha dimostrato sulla pista di avere tutte le carte in regola per migliorare e arrivare alla finale.

Non deludono le aspettative neppure Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, che balla con grazie ed eleganza conquistando giuria e pubblico. Anche Wanda Nara, la penultima a scendere in pista, brilla di luce propria sulla pista da ballo regalando una esibizione da finale. Da segnalare anche la dirompente ironia di Teo Mammucari che diverte tutti, compresa la giuria, e che potrebbe regalare sorprese nelle prossime puntate.

Ballando con le Stelle 2023, classifica coppie di sabato 21 ottobre 2023

Ma passiamo ora alla classifica finale della prima puntata di Ballando con le Stelle 2023. ricordiamo che Ema Stokholma con Angelo Madonia, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu e Gabriel Garko con Giada Lini, i primi tre classificati della scorsa puntata, partono con 10 punti di vantaggio conquistati sabato scorso. Dopo l’esibizione di tutte le coppie e il voto della giuria unito a quello del televoto da casa, ecco la classifica provvisoria del 2 dicembre:

Lino Banfi con Alessandra Tripoli 50 Simona Ventura e Samuel Peron pari merito con Wanda Nara con Pasquale La Rocca con 43 punti Carlotta Mantovan e Moreno Porcu con 40 Ricky Tognazzi e Tove Villfor con 34 Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina con 33 punti Sara Croce e Luca Favilla con 32 punti Paola Perego e Angelo Madonia con 30 punti Giovanni Terzi e Giada Lini con 24 punti Rosanna Lambertucci e Simone Casula – Lorenzo Tano con Lucrezia Lando pari merito con 18 punti Antonio Caprarica e Maria Ermachkova con 17 punti

Ad Alberto Matano spetta di assegnare il tesoretto della puntata. Il giornalista: “stasera sono stato tanto d’accordo con la giuria e con la classifica. E’ la prima puntata, colpo di scena, non voglio sovvertire la classifica, mi sembra giusto che gli ultimi 4-5 vadano allo spareggio, condivido tutto e il primo posto a Lino Banfi. Assegno il mio tesoretto a Lino Banfi perchè stasera ha avuto la forza di condividere la sua storia“. Poi è la volta di Rossella Erra, come rappresentante della giuria popolare, assegnare il suo voto a Ricky Tognazzi.

Ballando con le Stelle 2023, eliminati prima puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene svelata la classifica finale completa della prima puntata di Ballando con le Stelle.

Ecco la classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Lino Banfi e Alessandra Tripoli con 100 punti Ricky Tognazzi e Tove Villfor con 59 punti Simona Ventura e Samuel Peron pari merito con Wanda Nara con Pasquale La Rocca con 43 punti Carlotta Mantovan e Moreno Porcu con 40 Ricky Tognazzi e Tove Villfor con 34 Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina con 33 punti Sara Croce e Luca Favilla con 32 punti Paola Perego e Angelo Madonia con 30 punti Giovanni Terzi e Giada Lini con 24 punti Rosanna Lambertucci e Simone Casula – Lorenzo Tano con Lucrezia Lando pari merito con 18 punti Antonio Caprarica e Maria Ermachkova con 17 punti

Passano alla prossima puntata le coppie: Lino Banfi con Alessandra Tripoli, Wanda Nara con Pasquale La Rocca, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, Simona Ventura e Samuel Peron, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Paola Perego e Angelo Madonia, Lorenzo Tano con Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini e Sara Croce e Luca Favilla.

Nessuno eliminato quindi durante la prima puntata. Sul finale però Milly Carlucci annuncia le due coppie A rischio eliminazione e spareggio. Si tratta di Rosanna Lambertucci e Simone Casula e Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Tra loro due c’è la prima coppia eliminata dalla diciottesima edizione del dance show di Rai1. Scopriamo la coppia eliminata durante la seconda puntata di sabato 28 ottobre 2023.