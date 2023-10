Lino Banfi regala ai telespettatori un momento di grande emozione durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023. L’attore e comico ricorda la moglie Lucia, scomparsa pochi mesi fa, dedicandole il suo primo ballo. Un valzer sulle note di “Cinque giorni” di Michele Zarrillo: la loro canzone d’amore.

Lino Banfi a Ballando con le Stelle 2023: il primo ballo è in ricordo della moglie Lucia

La prima esibizione di Lino Banfi a Ballando con le Stelle 2023 è un colpo al cuore. L’attore e cabarettista, poco prima di scendere sulla pista da ballo del dance show di Rai1, parla della moglie Lucia e della loro lunga e meravigliosa storia d’amore. L’incontro a Canosa e quel primo sguardo che ha cambiato per sempre le loro vite. 10 anni di fidanzamento e 61 anni di matrimonio per una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo che hanno condiviso sogni e paure.

“Eravamo i figli, le difficoltà, la malattia e quando la sera ci trovavamo vicini le nostre mani si incontravano”. Inizia così il racconto tra le lacrime di “nonno Libero” che si commuove sulla pista di ballo tra gli applausi del pubblico. “Scusatemi, non ci volevo cascare fino a questo punto. Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, ma come si fa? Scusatemi, non volevo arrivare al pietismo” precisa Banfi con la voce rotta dall’emozione. La commozione pervade lo studio coinvolgendo tutti.

Milly Carlucci si commuove dopo l’esibizione di Lino Banfi a Ballando con le Stelle 2023

Anche Milly Carlucci è commossa: “è la nostra vita di tutti noi che abbiamo perso qualcuno. Ci siamo tutti rivisti in te, tutti abbiamo delle storie così e tu ora ci sei dentro, è ancora molto fresca“. L’attore cerca di giustificarsi: “non è che io voglia cascare sempre in questa cosa che riguarda miliardi di famiglie, ma io avevo festeggiato da poco con lei 61 anni di matrimonio, 10 di fidanzamento. E’ un’altra forma di amore. È come se mi avessero strappato un pezzo di pelle”.

Il ballo di Lino Banfi dedicato a sua moglie Lucia 🥹😭#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/2Jb9CBNPMP — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 21, 2023

Ballando con le Stelle 2023, Lino Banfi balla per la moglie Lucia e commuove la giuria

Tutta la giuria di Ballando con le Stelle 2023 si è emoziona nel vedere Lino Banfi ballare sulle note di “Cinque giorni” nel ricordo della moglie Lucia. La presidente di giuria Carolyn Smith con la voce rotta dall’emozione dà il suo giudizio: “hai fatto un’esibizione piena, piena di emozione. Una performance fantastica, non molli. Abbiamo avuto persone qui di età matura e nel ballo hai fatto tutto“. Anche Guillermo Mariotto è visibilmente commosso dalla performance dell’attore: “quattro passi saldi di valzer a ritmo perfetto, sentiti. Bello, è esploso il sentimento in pista”.

Anche Ivan Zazzaroni lo promuove: “fino a questo momento sei il più aderente al ballo, ma sei stato capace di rendere tutto così spontaneo, naturale e vero. Sei riuscito a commuovere senza recitare”. Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “cerco sempre di vedere la fregatura nelle cose, ho visto tantissime persone strumentalizzare e monetizzare il dolore, questa sera anche una cinica e razionale come me non ha visto nulla di tutto questo. Ho visto un’onestà di questo dolore che è stata confermata dalle tue scuse continue. C’è stato qualcosa che non hai potuto controllare” – precisa la pungente giurata. Il giudizio di Fabio Canino è personale: “anche a me è successo, ma non sono riuscito a piangere. Stasera a vedere un uomo come te piangere mi ha rasserenato. Chissà che un giorno anche io non possa fare quello che hai fatto tu”.

Infine Alberto Matano, detentore del tesoretto, pronuncia parole di grande affetto per l’attore. “Lui che ci ha fatto divertire per tutta la vita, stasera ha portato qui la sua vita. Una vita fatta di grandi gioie, ma poi di perdite e malattia. Lui ha condiviso tutta la sua vita con il pubblico, con Lucia ha realizzato un sogno e il suo racconto è di tutti noi. Grazie per quello che ci hai regalato e per l’autenticità” – commenta il conduttore de La vita in diretta.

La votazione finale è 50 per Lino Banfi, il re incontrastato della prima puntata di Ballando con le Stelle.