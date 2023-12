E’ da poco calato il sipario sull’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di puntata.

Ballando con le Stelle 2023, il racconto dell’ottava puntata

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2023 inizia con la presentazione delle coppie in gara. Dopo le esibizioni dei concorrenti, affiancati dai loro maestri, è la volta del fatidico momento di affrontare l’analisi della giuria in studio, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Dopo il commento e il voto dei giudici, le coppie in gara si sono sottoposte al giudizio dei tribuni del popolo, vale a dire Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che hanno premiato i concorrenti con il tesoretto.

Tea i tanti momenti della puntata, ricordiamo che il ballerino per una notte è stato l’ex concorrente Gabriel Garko con Alessandra Tripoli. Per Carolyn Smith Garko ha fatto un’esibizione da brividi ed è molto migliorato rispetto allo scorso anno. L’attore fa bottino pieno con 50 punti.

Ballando con le Stelle 2023, classifica coppie di sabato 9 dicembre 2023

Ma passiamo ora alla classifica finale dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2023. Arriviamo ai tesoretti da spartire.

Ballando con le Stelle 2023, eliminati della puntata

Momento classifiche: ultimo Terzi, quinto Teo, quarto Sara Croce, terzo Lorenzo Tano, primo posto ex aequo per Supersimo e Wanda Nara. Matano assegna il tesoretto a Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. Erra invece a Ventura.

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene svelata la classifica finale completa dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle. Ecco la classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Simona Ventura-Samuel Peron 83 punti Teo Mammuccari-Anastasia Kuzmina 69 punti Wanda Nara-Pasquale La Rocca 53 punti Lorenzo Tano-Lucrezia Lando 47 punti Sara Croce-Luca Favilla 44 punti Giovanni Terzi-Giada Lini 32 punti

Allo spareggio Giovanni Terzi con Giada Lini e Sara Croce con Luca Favilla. Ad approdare in semifinale è Sara Croce con Luca Favilla. Simone e Sara usano la wild card per reintrodurre in gioco Giovanni Terzi, seppur con una penalità di -20.