Tutto pronto per la terza puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. Ecco le anticipazioni, le coppie di concorrenti e il ballerino per una notte di stasera, sabato 4 novembre 2023.

Ballando con le stelle 2023, ospiti e ballerino per una notte

Sabato 4 novembre 2023 dalle ore 20.35 appuntamento su Rai 1 con “Ballando con le stelle“, il varietà prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con la Ballandi e condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Durante la terza puntata le coppie di concorrenti torneranno in pista per nuovi balli accompagnati dai maestri e maestre di danza. Non solo, immancabile il momento di ballerino per una notte che questa settimana saranno due.

Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, i due attori protagonisti di “Blanca 2”, la fiction di Rai 1 campione d’ascolti, sono i “ballerini per una notte”.

Ballando con le stelle 2023, coppie e concorrenti eliminati

Ballando con le Stelle 2023 entra nel vivo con la terza puntata. Nessuno spareggio tra i concorrenti, visto che la settimana scorsa non ci sono stati eliminati. Il televoto, infatti, ha decretato le prime tre coppie più amate e votate dai telespettatori. Durante la terza puntata i concorrenti tornano sulla pista da ballo con nuove prove e coreografie. Ecco le coppie in gara:

Lino Banfi e Alessandra Tripoli;

Sara Croce e Luca Favilla;

Antonio Caprarica con Maria Ermachkova;

Rosanna Lambertucci e Simone Casula;

Teo Mammucari con Anastasia Kuzmina;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu;

Paola Perego con Angelo Madonia;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Giovanni Terzi con Giada Lini;

Ricky Tognazzi e Tove Villfor;

Simona Ventura con Samuel Peron;

Wanda Nara e Pasquale La Rocca.

Ballando con le stelle 2023, la giuria

Dopo le esibizioni, le coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 dovranno confrontarsi con il giudizio della inflessibile giuria in studio composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al voto dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Importante anche il parere di Alberto Matano detentore del tesoretto che può rivoluzionare la classifica finale. Anche il pubblico da casa gioca un ruolo decisivo sulla classifica finale, ma anche sul futuro delle coppie in gara visto che la più votata sarà automaticamente ammessa alla prossima puntata.

Ricordiamo che le musiche di ogni puntata sono a cura della Big Band di Paolo Belli. L’appuntamento con Ballando è il sabato in prima serata su Rai1.