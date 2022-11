Torna l’appuntamento con Ballando con le Stelle 2022, il dance show di Rai1: ospiti, anticipazioni e ballerino per una notte di sabato 19 novembre 2022.

Ballando con le Stelle 2022 ballerino per una notte: i Ricchi e Poveri

Sabato 19 novembre 2022 dalle ore 20.35 torna l’appuntamento con “Ballando con le Stelle”, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Ospiti della nuova puntata Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri che si caleranno nei panni di “ballerini per una notte”. Non solo, i due cantanti ricorderanno e renderanno omaggio all’amico e compagno di avventure Franco Gatti, scomparso recentemente. Naturalmente i due ballerini per una notte saranno giudicati dalla giuria di Ballando e il loro punteggio sarà fondamentale per migliorare una delle coppie in gara visto che sarà il tesoretto assegnato da Alberto Matano e dalla giuria popolare.

Ma non finisce qui, visto che ospite della puntata di sabato 19 novembre anche Bobby Solo per un omaggio davvero speciale ad un mito del rock’n’roll: Elvis Presley.

Ballando con le Stelle 2022: cast, concorrenti e giuria

Ma passiamo alla gara di Ballando con le Stelle. Ad esibirsi sulla pista da ballo durante la puntata di sabato 19 novembre 2022 le seguenti coppie:

Iva Zanicchi con Samuel Peron;

Rosanna Banfi con Simone Casula;

Ema Stokholma con Angelo Madonia;

Gabriel Garko con Giada Lini;

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu;

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina;

Alessandro Egger con Tove Villfor.

Fuori dalla pista, invece, le coppie finora eliminate:

Marta Flavi con Simone Arena;

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen;

Paola Barale con Roly Maden;

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca;

Dario Cassini con Lucrezia Lando

Le coppie eliminate nelle precedenti puntate avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio nelle prossime settimane. I vip ancora in gara dovranno fare di tutto per convincere la giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A votare i concorrenti in gara anche il pubblico da casa con il televoto, mentre in sala ritroveremo la giuria popolare composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Fuori campo la presenza di Alberto Matano custode del “tesoretto”.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è come sempre il sabato sera su Rai1.