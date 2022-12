Tutto pronto per la finale di Ballando con le Stelle 2022: chi sarà il vincitore della diciassettesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci? Intanto scopriamo gli ospiti, il ballerino per una notte e le anticipazioni della puntata di venerdì 23 dicembre.

Ballando con le Stelle, la finale: ospiti e ballerino per una notte

C’è grande attesa per la finale di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci e trasmesso dalle ore 20.35 di venerdì 23 dicembre 2022 in prima serata su Rai1. Una puntata che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di ballo (e non solo), visto che scopriremo chi sarà il vincitore della diciassettesima edizione di uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. Per l’occasione sulla pista da ballo un ospite di caratura mondiale. Si tratta di Riccardo Cocciante, artista unico e straordinario, che ha accetto di cimentarsi nel ruolo di ballerino per una notte per celebrare il ventennale di “Notre Dame de Paris”.

Non solo, tanta attesa per l’esibizione sulla pista da ballo di tutti i maestri di Ballando che saranno impegnati in una coreografia sulle note di un emozionante medley. Ma passiamo alla gara.

Ballando con le Stelle 2022, le coppie arrivate in finale: chi sarà il vincitore?

Le coppie in gara nella finale di Ballando con le Stelle 2022 sono le seguenti:

Iva Zanicchi e Samuel Peron;

Rosanna Banfi con Simone Casula;

Ema Stokholma e Angelo Madonia;

Gabriel Garko con Giada Lini;

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu;

Alessandro Egger e Tove Villfor;

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Tra queste coppie si nasconde il vincitore di Ballando con le Stelle 2022. Chi sarà? Come sempre le prove di ballo saranno valutate e giudicate dal pubblico da casa tramite i social, mentre in studio a votare con la famose palette ci sarà la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Non mancherà poi la giuria del popolo con Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Anche durante la finale è importante il tesoretto assegnato da Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta. Il giudizio finale spetterà come sempre al pubblico da casa chiamato a votare la coppia preferita direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”. Chi vincerà?