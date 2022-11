Scintille nella giuria di Ballando con le Stelle 2022, questa sera, durante la puntata del 26 novembre. Guillermo Mariotto dà della “scimmia” alla collega Selvaggia Lucarelli. A scaturire la discussione tra Selvaggia e Mariotto è il giudizio della Lucarelli dato all’esibizione di Iva Zanicchi.

Ballando con le Stelle 2022: Guillermo Mariotto dà della “scimmia” a Selvaggia Lucarelli

Questa sera dopo l’esibizione di Ema Stokholma con Angelo Madonia, dopo quella di Rosanna Banfi e Simone Casula, sono scesi sulla pista di Ballando con le stella Iva Zanicchi con Samuel Peron. I due affrontano come sempre con il sorriso l’esibizione e successivamente si sottopongono come di consueto al voto della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Selvaggia Lucarelli e il giudizio a Iva Zanicchi

Dopo il giudizio espresso da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, la conduttrice Milly Calucci chiede a Selvaggia Lucarelli di esprimere il suo giudizio. Selvaggia Lucarelli, come ha già detto in altre puntate, ribadisce il fatto che il personaggio di Iva Zanni è un po’ andato fuori dai binari di quello che forse poteva essere un percorso più consono alla figura dell’artista. La Lucarelli definisce “Squallide” le uscite della Zanicchi, riferendosi in particolare modo alle barzellette che la cantante racconta durante la diretta di Ballando con le Stelle 2022.

Ballando con le Stelle 2022, Guillermo Mariotto a Selvaggia Lucarelli: “Sei arrabbiata per il fidanzato”

A questo punto, Milly Carlucci interpella Guillermo Mariotto e gli chiede di esprimere il proprio giudizio. Il giurato, rivolgendosi alla Lucarelli dice: “Dare della squallida alla Zanicchi mi sembra una cosa totalmente fuori luogo. La figura della squallida la stai facendo tu, perchè ti stai comportando come una scimmia che è arrabbiata per il fidanzato e getta escrementi a tutti”. Selvaggia Lucarelli incredula dalla parole di Mariotto, definisce il discorso del giurato come “Retorica”.

Guillermo Mariotto contro Selvaggia Lucarelli: video

Ecco il video dello scontro tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.