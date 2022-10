Si è conclusa anche la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme chi sono gli eliminati della quarta puntata e tutto quello che è successo durante la lunga diretta televisiva.

Ballando con le Stelle 2022, il racconto della puntata del 29 ottobre

Prosegue la gara di ballo a Ballando con le Stelle 2022 con la quarta puntata di sabato 29 ottobre 2022. In pista sono scese tutte le coppie di concorrenti che si sono sottoposte al voto della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Il dilemma della puntata, circa la presenza o meno di Gabriel Garko causa infortunio, viene meno quando l’attore scende in pista nonostante l’infortunio. La coppia si esibisce con quickstep sulle note di The Mask conquistando ottimi consensi da parte della giuria. La presidentessa di giuria si complimenta: “Hai fatto due cose difficilissime. Chapeau“, mentre Ivan Zazzaroni non ha alcun dubbio: “Tu non hai già ballato, sei un ballerino”. Anche la Lucarelli è dello stesso parere: “Ti basta un braccio e comunque balli. Mi dispiace per il braccio, ma andava tutto troppo bene in questa storia. Questa cosa mi ha dato un po’ un brivido“.

Anche Iva Zanicchi come sempre divide la giuria. Il suo boogie sulle note di “Me ne frego” di Achille Lauro non passa inosservato con Carolyn Smith che precisa “il ritmo ce l’hai“, mentre la Lucarelli la butta in caciara “con Iva avete sempre un occhio di riguardo. La vostra performance sta diventando una gag“.

Ballando con le Stelle 2022, classifica coppie di sabato 29 ottobre 2022

Ma passiamo alla classifica finale della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022. Dopo l’esibizione di tutte le coppie e il voto della giuria unito a quello del televoto da casa, ecco la classifica provvisoria del 29 ottobre:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 68 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 61 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 54 punti Gabriel Garko e Giada Lini 52 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 48 Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 46 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 39 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 36 punti Paola Barale e Roly Maden con 31 punti Giampiero Mughini e Veera Kinnunen con 26 punti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 25 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando con 20 punti

Questa settimana il tesoretto di Alberto Matano ha premiato la coppia Enrico Montesano e Alessandra Tripoli. Rossella Erra della giuria popolare, invece, ha dato il suo voto alla coppia formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Ballando con le Stelle 2022, eliminati quarta puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene annunciata la classifica classifica finale della quarta puntata di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci chiama a centro pista Enrico Montesano, Ema Stokholma, Giampiero Mughini e Paola Barale con i rispettivi maestri di ballo. Enrico Montesano e Ema Stokholma sono i più votati dal pubblico e ottengono così 10 punti bonus, mentre Giampiero Mughini e Paola Barale sono i meno votati e la prossima settimana scenderanno in pista con un Malus di 10 punti.

Nessun eliminato quindi nella quarta puntata di Ballando.