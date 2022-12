Tutto pronto per la semifinale di Ballando con le stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. Dopo la lunga pausa per i Mondiali di Calcio Qatar 2022, torna nella consueta fascia oraria il dance show più amato dal pubblico. Quali saranno le coppie di concorrente che accederanno alla finale del 23 dicembre?

Ballando con le Stelle 2022, le coppie ancora in gara

Sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 20.35 appuntamento con la semifinale di Ballando con le Stelle 2022, il dance show più seguito del piccolo schermo. Milly Carlucci, accompagnata come sempre da Paolo Belli, è pronta a regalare al pubblico una nuova serata all’insegna del divertimento. In pista le coppie di concorrenti rimasti ancora in gara pronti a tutto pur di conquistare uno dei posti disponibili per la finalissima di venerdì 23 dicembre. Non solo, durante la semifinale una delle coppie eliminate dal gioco potranno rientrare in gioco grazie alla “staffetta del ripescaggio“.

Ospiti della puntata nelle vesti di “ballerino per una notte” il cast corale della soap “Il Paradiso delle signore”: Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari. Ma non finisce qui, ospite anche Valeria Fabrizi dopo che è saltata la presenza di Francesca Chillemi. In gara per la finalissima e la vittoria ancora le coppie:

Iva Zanicchi con Samuel Peron;

Rosanna Banfi e Simone Casula;

Ema Stokholma e Angelo Madonia;

Gabriel Garko con Giada Lini;

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu;

Alessandro Egger e Tove Villfor.

Ballando con le Stelle 2022, gli eliminati pronti al ripescaggio

Durante la semifinale di sabato 17 dicembre 2022 di Ballando con le Stelle in pista scenderanno anche gli eliminati delle precedenti puntate pronti a giocarsi la possibilità di rientrare in gioco con la staffetta del ripescaggio. A giocarsi un’ultima possibile saranno:

Marta Flavi e Simone Arena;

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen;

Paola Barale e Roly Maden;

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca;

Dario Cassini e Lucrezia Lando;

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina.

Ricordiamo che il programma è anche social con l’hastagh #Ballando, durante la serata si potrà commentare e votare la propria coppia preferita. L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato 17 dicembre in prima serata su Rai1.