Tutto pronto per la seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci trasmesso eccezionalmente di venerdì sera in prima serata su Rai1. Scopriamo gli ospiti, le anticipazioni e il ballerino per una notte della puntata in onda venerdì 2 dicembre 2022.

Ballando con le Stelle 2022 ballerino per una notte:

C’è grande attesa per la seconda semifinale del dance show “Ballando con le Stelle” in onda venerdì 2 dicembre dalle ore 22.00 in prima serata su Rai1 subito dopo un match del Mondiali di Calcio 2022 in Qatar. Come sempre al timone del dance show ritroveremo Milly Carlucci con Paolo Belli che si confermano una coppia vincente considerando gli altissimi ascolti e il gradimento del pubblico da casa e social. Il programma, infatti, continua a stregare ed appassionare milioni di italiani, ma anche il pubblico dei social dove impazza l’hashtag #Ballandoconlestelle nella classifica trending topic dei programmi più seguiti e amati dalla rete.

Per la seconda semifinale non mancherà il momento “Ballerino per una notte” che vedrà scendere sulla pista da ballo del dance show una vera leggenda dell’atletica mondiale: Sara Simeoni. Per l’occasione la campionessa si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc per lei e che verrà poi votata dalla Giuria di qualità. Sara Simeoni però non sarà il solo mito sportivo a scendere in pista, visto che ospite della puntata sarà anche Mister Zdeněk Zeman in una coreografia preparata ad hoc per il programma. Ma non finisce qui, visto che Milly Carlucci per la seconda semifinale è pronta a sganciare un altro asso nella manica con la presenza di Cristiano Malgioglio che prossimamente vedremo su Rai2 con il programma “Mi casa es tu casa”. Infine l’omaggio alle giovani promesse della danza con l’esibizione di Brenda Gozzoli, figlia di Sara di Vaira, e campionessa mondiale under 12.

Ballando con le Stelle 2022, la seconda semifinale: coppie in gara

Ma passiamo alla gara di Ballando con le Stelle 2022. Durante la seconda semifinale di venerdì 2 dicembre sono pronte a sfidarsi sulla pista da ballo le coppie di concorrenti:

Iva Zanicchi con Samuel Peron;

Rosanna Banfi con Simone Casula;

Ema Stokholma con Angelo Madonia;

Gabriel Garko con Giada Lini;

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu;

Alessandro Egger con Tove Villfor.

Come sempre le coppie in gara si sottoporranno al giudizio del pubblico da casa che potrà esprimere la propria preferenza tramite i social, ma anche a quello della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Non mancherà poi il giudizio dei giudici a bordo campo con la giuria popolare composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Spazio poi anche al giudizio di Alberto Matano detentore del tesoretto che potrà premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti.

Per le coppie eliminate: Marta Flavi con Simone Arena, Giampiero Mughini con Veera Kinnunen, Paola Barale e Roly Maden, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Dario Cassini e Lucrezia Lando e Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, eliminati nelle scorse puntate, c’è la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio.