Tutto pronto per il debutto di Ballando con le Stelle 2022, il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano. Milly Carlucci, con la presenza fissa di Max Belli, sono pronti a riaccendere i riflettori sulla pista da ballo del sabato sera di Rai1 con una nuova edizione che si preannuncia davvero imperdibile. Ecco tutte le anticipazioni, il ballerino per una notte della prima puntata, il cast e la giuria.

Ballando con le stelle 2022, ballerino per una notte della prima puntata

Al via da sabato 8 ottobre 2022 in prima serata su Rai1 la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Dal 2005 ad oggi Ballando si conferma uno dei programmi di intrattenimento più amati e seguiti dal pubblico da casa e negli ultimi anni anche da quello dei social dove impazza l’hashtag #ballando.

Lo show di Rai 1, con il suo stile unico e inconfondibile, ha portato alla luce la passione del pubblico italiano per la danza. La padrona di casa ha saputo raccontare l’amore per il ballo di coppia e non solo a conferma che l’Italia è un Paese che balla! Per l’edizione 2022 un cast davvero stellare con la presenza di grandi personaggi ed artisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport.

La prima puntata quest’anno parte con un ricordo speciale a Fabrizio Frizzi come annunciato in conferenza stampa dalla Carlucci: “quest’anno avremo il pubblico, stiamo ricominciando. Ballerina per una notte che aprirà le danze sarà Carlotta Mantovan, vogliamo abbracciarla nel ricordo di Fabrizio Frizzi, grandissimo protagonista della prima edizione“.

Ballando con le stelle 2022: cast, coppie e giuria

Ma passiamo al cast e alle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2022. Ecco l’abbinamento vip e maestri:

Iva Zanicchi e Samuel Peron ;

; Paola Barale e Roly Maden ;

; Marta Flavi e Simone Arena ;

; Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ;

; Rosanna Banfi e Simone Casula ;

; Ema Stokholma e Angelo Madonia ;

; Gabriel Garko e Giada Lini ;

; Enrico Montesano e Alessandra Tripoli ;

; Giampiero Mughini e Veera Kinnunen ;

; Dario Cassini e Lucrezia Lando ;

; Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ;

; Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina ;

; Alessandro Egger e Tove Villfor.

A giudicare le prove di ballo sulla pista di Ballando ci sarà la giuria confermata in toto anche quest’anno: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. Presenza fissa anche quella di Alberto Matano, mentre nella giuria popolare ritroveremo Rossella Erra con le new entry Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.