Ballando con le Stelle 2021 quando inizia? Il popolare spettacolo condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 sta oliando i suoi meccanismi per tornare a tener compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Rai durante il prossimo autunno. Ecco svelata la data e le prime indiscrezioni sul cast dello show che vedrà diversi personaggi famosi scendere in pista per imparare i vari balli di sala al fianco di famosi professionisti.

Ballando con le Stelle 2021 data inizio: il palinsesto con la programmazione di Rai 1

Una domanda su tutte interessa in primis i telespettatori di Rai 1. Ballando con le Stelle 2021 quando inizia? La data di messa in onda è fissata per il prossimo 16 ottobre 2021.

Salvo cambiamenti all’interno del palinsesto di Rai 1, dunque, Milly Carlucci si scontrerà con Maria De Filippi. Il confronto, non avverrà, però, cos’ come avvenuto in precedenza, con il talent Amici o con C’è Posta per te.

Il sabato sera, infatti, a metà ottobre, su Canale 5 sarà in onda l’amatissimo Tu si que vales in cui la De Filippi è affiancata, in giuria, da: Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A capo della giuria popolare c’è, invece, la bellissima e bravissima Sabrina Ferilli. Alla conduzione, invece, due grandi sportivi dal cuore d’oro e la splendida Belen Rodriguez. Ciliegina sulla torta? Quest’anno pare che nella trasmissione avrà un ruolo anche Giulia, vincitrice della scorsa edizione di Amici. Insomma Milly Carlucci si scontrerà con una vera e propria corazzata, anzi una macchina da guerra che anno dopo anno ha macinato successi battendo ogni record.

Ballando con le Stelle 2021 giuria: Milly Carlucci ha confermato tutti

Chi affiancherà Milly Carlucci in questa nuova avventura? La conduttrice, come vi avevamo già annunciato, ha confermato la presenza di tutti i suoi giurati. Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Fabio Canino continueranno a giudicare i Vip e i loro progressi nel ballo scatenando discussioni al cardiopalma, senza, però, tradire gusti ed emozioni.

Sui media si è a lungo parlato dell’esonero di Guillermo Mariotto dopo quanto accaduto nella passata edizione. Milly Carlucci ha però sottolineato che con lo storico giurato non vi è stato alcun attrito e che non vi era alcun dubbio sulla sua partecipazione.

Il cast dei professionisti perde pezzi importanti

Unico problema per Milly Carlucci? Il cast dei professionisti sta perdendo pezzi importanti. Raimondo Todaro, ad esempio, è uscito di scena in maniera clamorosa con alcuni post su Instagram che hanno molto indispettito la conduttrice.

ll ballerino professionista, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha però smentito le voci che lo vedevano pronto a passare alla concorrenza, ovvero a firmare un contratto con Maria De Filippi per Amici. Sarà davvero così?

Nelle ultime ore si è infine appreso che saranno assenti anche: Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Il motivo? Entrambe le professioniste sono in dolce attesa. Insomma la famiglia di Ballando si allarga.

Pare invece ancora presto per avere nomi sul cast dei protagonisti. Su internet si stanno facendo varie ipotesi. Fra i nomi dei papabili ballerini sono spuntati quelli di Alessia Marcuzzi e della medaglia d’oro Marcel Jacobs. Si tratta però solo di ipotesi o desideri della conduttrice. Nulla di confermato.