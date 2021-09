Milly Carlucci ha finalmente svelato i primi nomi sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, il dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Tante le conferme nelle anticipazioni che la conduttrice ha annunciato nel Palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma. Scopriamole insieme.

Ballando con le Stelle 2021, la giuria e gli opinionisti

Tutto pronto per il ritorno di Ballando con le Stelle 2021, lo show di successo del sabato sera di Raiuno che riaccende i riflettori sulla pista di ballo da sabato 16 ottobre 2021. In queste ore la padrona di casa Milly Carlucci ha annunciato il cast al completo della nuova edizione: dai ballerini alla giuria fino agli opinionisti. Non solo, confermati anche i primi nomi dei concorrenti vip che si confronteranno con la pista di Ballando.

Dopo la bomba Raimondo Todaro grande assente del programma che in queste ore ha parlato del suo possibile futuro nella concorrenza, la Carlucci ha riunito tutto il cast del programma presso il Palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma.

La giuria di Ballando 2021 è stata confermata in toto. A cominciare dalla Presidentessa di giuria Carolyn Smith che sarà circondata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Insostituibile anche Paolo Belli con la sua orchestra, mentre opinionisti fuori campo Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

Ballando con le Stelle 2021, i primi nomi del cast

Ancora non sono stati ufficializzati i nomi dei concorrenti vip della sedicesima edizione di Ballando. In realtà ci sono alcuni nomi quasi certi. Il primo è quello di Al Bano Carrisi pronto a mettersi in gioco questa volta nelle inedite vesti di ballerino. Ufficiale anche la partecipazione di Morgan che, dopo aver creato scompiglio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico.

Infine sembrerebbe certa anche la presenza di Paola Barale. Annunciati anche i nomi dei primi ‘ballerini per una notte’: si parla del campione olimpico Marcell Jacobs e del sex symbol Can Yaman.

Ballando con le Stelle 2021, tutti i maestri di ballo

Infine il cast di ballerini e maestri di ballo di Ballando 2021. Ecco i nomi in ordine sparso: Giada Lini, Vito Coppola, Nicole Randelli, Marco Tocchini, Luca Favilla e Alessandro Tripoli, Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo e Simone Di Pasquale.