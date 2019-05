Cresce l’attesa per la prima semifinale di Ballando con le Stelle 14, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Eccezionalmente questa settimana doppio appuntamento con i ballerini e la giuria di Ballando: ecco tutte le anticipazioni della prima semifinale in onda venerdì 24 maggio 2019.

Ballando con le Stelle 2019: semifinale di venerdì 24 maggio

Venerdì 24 maggio alle ore 20.35 appuntamento con la prima semifinale di Ballando con le Stelle, il dance show campione d’ascolti di Rai1. Milly Carlucci, dopo lo stop forzato della scorsa settimana per via della finale dell’Eurovision 2019, presenta la maratona della semifinale che vedrà i concorrenti rimasti in gara sfidarsi in vista della finale del 1 giugno.

L’inizio della puntata svelerà il nome della coppia che ha superato il ballottaggio: chi tra Manuela Arcuri e Luca Favilla e Ettore Bassi e Alessandra Tripoli accederanno alla semifinale di Ballando? Durante la lunga diretta spazio anche alle acrobazie di Robozao e agli interventi a bordo pista di Roberta Bruzzone e Alberto Matano, il giornalista del TG1 detentore del tesoretto.

Ospiti della prima semifinale di Ballando: Massimo Giletti e Francesca Piccinini, pronti a scendere in pista nelle vesti di ballerini per una notte. Il giornalista e conduttore di Non è l’Arena si cimenterà in una speciale coreografia accompagnato da tre ballerine, mentre la campionessa di pallavolo si metterà alla prova in una salsa.

Ricordiamo che l’esibizioni del ballerino per una notte sarà sottoposta al voto della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Il punteggio dei ballerini per una notte è importante ai fini della gara e della classifica finale visto che potrà essere sommato al punteggio ottenuto da una della coppia di concorrenti in gara.

Ballando con le stelle: concorrenti in gara

La prima semifinale di Ballando con le stelle 2019 vedrà sfidarsi le coppie rimaste in gara. Svelate le prime sfide dirette, tutte a passo di danza:

Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) vs Milena Vukotic – Simone Di Pasquale;

– Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) vs – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro vs Enrico Lo Verso – Samanta Togni;

– Raimondo Todaro vs – Samanta Togni; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira vs Angelo Russo – Anastasia Kuzmina;

– Sara Di Vaira vs – Anastasia Kuzmina; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen vs la coppia vincitrice del ballottaggio iniziale (Manuela Arcuri o Ettore Bassi).

Le loro prove di ballo saranno valutate della Giuria di Ballando così composta: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Tutte le esibizioni dei concorrenti vip in gara sono accompagnate dal ritmo della Big Band, guidata da Paolo Belli.

Ballando con le stelle: eliminati

Se la gara continua per alcune coppie di concorrenti vip, altre hanno definitamente abbandonato il gioco. Ecco le coppie di concorrenti eliminati da Ballando 14:

Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando

Marco Leonardi – Mia Gabusi

Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi

Marzia Roncacci – Samuel Peron

Ballando con le stelle è anche social: è possibile commentare la diretta del programma con l’hashtag #Ballandoconlestelle.

Ballando con le stelle finale

Come detto la finale ci sarà la settimana prossima, precisamente sabato 1 giugno 2019 sempre in prima serata e sempre su Rai 1.

