Chi fa parte del cast di Ballando con le Stelle 2024? In attesa della nuova edizione, le pagine social del programma hanno diffuso lo spot con gli undici concorrenti che scenderanno in pista a ritmo di musica. Vediamo insieme di chi si tratta e quali sorprese attendono gli spettatori.

Ballando con le Stelle 2024: il cast ufficiale

Tutto pronto per l’undicesima edizione di Ballando con le Stelle. La prima puntata andrà in onda sabato 28 settembre 2024 in prima serata su Rai1. Il cast è formato da grandi nomi sia del mondo sportivo che della musica italiana. Come anticipato nei giorni scorsi dalle pagine social del programma, ora è stato diffuso lo spot con tutti gli undici nuovi concorrenti.

Si tratta di: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Furkan Palali (attore di Terra Amara).

A vincere lo scorso anno era stata Wanda Nara in coppia con Pasquale La Rocca che aveva battuto in finale Simona Ventura con Samuel Peron. Ora c’è grande attesa per conoscere a chi maestro di ballo saranno affidati i personaggi famosi.

Il cast di #BallandoConLeStelle 2024 è QUASI al completo!

Restate sintonizzati per scoprire chi farà più scintille in pista ✨

Prossimamente su Rai1 e RaiPlay@milly_carlucci pic.twitter.com/5u6fYT6meL — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) August 5, 2024

Ballando con le Stelle: due nomi verranno svelati prossimamente

Accanto agli 11 concorrenti ufficiali, c’è ne sono due che verranno svelati prossimamente. Il cast è infatti ‘quasi’ al completo, come spiegato dalla pagina social di Ballando con le Stelle. A rivelarlo era stata anche Milly Carlucci in un video:

“Abbiamo chiuso il cast della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, è tutto vero. Però c’è una piccola sorpresa, nel promo non ci sarà proprio tutto il cast. Ci sono due nomi che non vi dico, sono chiusi e impacchettati. Non posso dirlo ora, ve li dirò più avanti. Dai giochiamo un po’. Sono nomi forti, molto carini, per questo ve lo voglio dire dopo“.

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di un interesse verso Barbara D’Urso ma la presentatrice ai nostri microfoni era rimasta vaga su tale possibilità:

“A me piace far volare la fantasia dei lettori, dei siti, blog. Questo è anche una parte del nostro gioco, che si chiacchiera e si dicono tante cose. Poi vero o non vero, non domandiamocelo”.