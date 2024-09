Torna Bake Off Italia con una dodicesima edizione che si preannuncia più dolce che mai. Il cooking show apre le porte del tendone con alcune novità. Scopriamo insieme chi saranno i giudici, il numero dei concorrenti e quando andrà in onda.

Bake Off Italia 2024-2025 al via: quando inizia e novità

Appuntamento da non perdere con ‘Bake Off Italia – Dolci in forno‘. È infatti tutto pronto per la dodicesima edizione del cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. La prima puntata andrà in onda venerdì 6 settembre 2024 in prima serata su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Le puntate sono disponibili già in anteprima dal primo settembre su Discovery+.

La novità principale di questa edizione è rappresentata dalla presenza del Maestro Pasticcere Iginio Massari. Sarà lui il superospite fisso della prova tecnica che guiderà gli aspiranti pasticceri con la sua esperienza e consigli. A condurre il programma sarà ancora una volta Benedetta Parodi.

Confermati i tre giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Per la prima volta, il cast non sarà deciso dall’inizio ma ci saranno due puntate speciali di selezione dove parteciperanno ben 30 concorrenti. Solo alla fine della seconda puntata, conosceremo i 14 concorrenti che combatteranno a suon di dolci per vincere il cooking show. Cambiamenti anche nella scenografia. All’interno della grande serra, dominano i colori della terra, delle spighe e dei fiori selvatici, con sfumature che vanno dalla terracotta all’ocra.

Il tema di questa edizione

Il meccanismo del programma resta lo stesso. I 14 concorrenti dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna affrontando in ogni puntata tre sfide. Si tratta della prova creativa, di quella tecnica alla presenza di Iginio Massari e la prova sorpresa. Il tema di questa edizione sarà l’Olimpo della pasticceria.

Il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato come sempre a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia. RADIO ITALIA solomusicaitaliana è per il dodicesimo anno consecutivo radio ufficiale di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L’emittente promuoverà il programma on air, sul sito e sui suoi profili social ufficiali.