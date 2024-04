Grande attesa per la dodicesima edizione di ‘Bake off Italia – Dolci in forno‘ che avrà la presenza di un superospite fisso. Il cooking show che si basa sulla sfida tra pasticceri amatoriali, torna con una nuova stagione. Vediamo insieme quali sono le novità e chi saranno i giudici.

Bake Off Italia 2024: arriva il superospite fisso Iginio Massari

Stanno per iniziare le riprese della dodicesima edizione di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. Il programma targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, andrà in onda come sempre su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Andato in onda per la prima volta in Italia nel 2013, nel corso delle edizioni il cooking show ha appassionato i telespettatori con le sue sfide ‘dolci’. In ogni puntata vengono infatti mostrati aspiranti pasticceri che raccontano il mondo della pasticceria e quello del bakery in ogni sfaccettatura. A condurre la 12esima edizione di Bake Off Italia ci sarà come sempre Benedetta Parodi. Accanto a lei, confermatissimi, sono i tre giurati: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

La grande novità di questa edizione di Bake Off Italia è rappresentata dalla presenza di un superospite fisso della prova tecnica. Si tratta del Maestro Pasticcere Iginio Massari che porterà la sua grande esperienza e il suo sguardo critico sotto il tendone.

Chi ha vinto l’11esima edizione

Anche in questa stagione, i pasticceri amatoriali dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze portando a termine le sfide di ogni puntata. Chi vincerà il programma, riceverà il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB). A vincere la scorsa edizione è stato Gabriele Citti, studente 22enne di Ingegneria biomedica all’Università di Pisa.

RADIO ITALIA solomusicaitaliana è per il dodicesimo anno consecutivo radio ufficiale di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L’emittente promuoverà il programma on air, sul sito radioitalia.it e sui suoi profili social ufficiali.