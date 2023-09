Al via la nuova edizione di Bake Off Italia 2023, il talent show italiano culinario condotto da Benedetta Parodi e trasmesso in prima serata sul canale Real Time. Scopriamo la data di partenza, ma anche il nome dei giudici e tutti i concorrenti in gara. Chi sarà il vincitore dopo Davide Merigo?

Bake Off Italia 2023, quando in tv su Real Time e giudici

Tutto pronto per il debutto della nuova stagione di “Bake Off Italia 2023” in partenza da venerdì 8 settembre 2023 in prima serata su Real Time. Alla conduzione confermata Benedetta Parodi al timone dello show culinario per l’undicesimo anno consecutivo. Accanto a lei troveremo i tre giudici: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Un terzetto che lo scorso anno ha conquistato l’attenzione e il cuore dei telespettatori.

Knam dalle pagine di Ansa ha svelato il segreto del successo del programma: “Bake Off piace perché è un programma onesto, naturale, trasparente. Mai eccessivo La gente guardando impara, perché davanti a un errore indichiamo sempre come migliorare. In altri programmi non è così. E poi, diciamolo, i dolci piacciono a tutti. Quest’anno abbiamo scelto il tema del sogno, perché ognuno di noi ne ha uno. Per qualcuno può anche essere quello di lasciare il proprio lavoro e diventare pasticcere. O semplicemente di dimostrare ai propri compaesani che si è bravi davvero a fare dolci“.

Ci siamo quasi! Non vediamo l’ora di sentire la nostra frase preferita 🥁🥁🥁: “Aspiranti pasticceri, DOLCI IN FORNO!” 🎂🍰🍪 La nuova stagione di #BakeOffItalia vi aspetta da venerdì 8 settembre alle 21:20su @realtimetvit 📺 Una produzione #banijayitalia pic.twitter.com/ZlYop8s45P — Banijay Italia (@BanijayItalia) August 30, 2023

Bake Off Italia 2023, i concorrenti

Ma passiamo ai concorrenti dell’undicesima edizione di Bake Off Italia 2023 in partenza dall’8 settembre in prima serata su Real Time. Scopriamo tutti gli 8 aspiranti pasticceri pronti a ricevere il giudizio dei tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ecco i nomi dei concorrenti in gara:

Aurélien , 39enne francese residente da più di 20 anni a Roma. La passione per i dolci è nata grazie alla nonna;

, 39enne francese residente da più di 20 anni a Roma. La passione per i dolci è nata grazie alla nonna; Daniela , 52enne di Genova. La cucina è sempre stata una delle sue più grandi passioni e sogna di diventare una pasticcera a domicilio;

, 52enne di Genova. La cucina è sempre stata una delle sue più grandi passioni e sogna di diventare una pasticcera a domicilio; Danila , 62 anni, viene da Montichiari ed è una casalinga;

, 62 anni, viene da Montichiari ed è una casalinga; Davide , 48enne di Casier, oltre alla cucina ha due grandi passioni: la musica e il ballo

, 48enne di Casier, oltre alla cucina ha due grandi passioni: la musica e il ballo Eleonora ha 46 anni e viene da Taranto. Partecipa a Bake Off dopo una cocente delusione d’amore e la riduzione dello stomaco;

ha 46 anni e viene da Taranto. Partecipa a Bake Off dopo una cocente delusione d’amore e la riduzione dello stomaco; Fabio , 38enne di Foggia lavora è ex autista di autobus;

, 38enne di Foggia lavora è ex autista di autobus; Gabriele ha 22 anni e studia Ingegneria biomedica all’Università di Pisa;

ha 22 anni e studia Ingegneria biomedica all’Università di Pisa; Giovanni ha 29 anni e viene da Napoli dove lavora in un’azienda diagnostica.

ha 29 anni e viene da Napoli dove lavora in un’azienda diagnostica. Irene ha 31 anni e viene da Milano. E’ una consulente manageriale, ma ha passioni per pasticceria, yoga e lettura;

ha 31 anni e viene da Milano. E’ una consulente manageriale, ma ha passioni per pasticceria, yoga e lettura; Giovina , 31 anni vive a Trento, anche se è nata a Siracusa;

, 31 anni vive a Trento, anche se è nata a Siracusa; Diana Karina ha 40 anni ed è nata a Città del Messico. La donna vive a Varese e ha raccontato di aver imparato l’italiano grazie a Bake Off;

ha 40 anni ed è nata a Città del Messico. La donna vive a Varese e ha raccontato di aver imparato l’italiano grazie a Bake Off; Maurizio ha 49 anni e viene da Nola dove lavora in un’azienda di ingegneria informatica;

ha 49 anni e viene da Nola dove lavora in un’azienda di ingegneria informatica; Riccardo ha 27 anni ed è originario di Pescantina in provincia di Verona. Lavora come perito chimico e operatore di sintesi;

ha 27 anni ed è originario di Pescantina in provincia di Verona. Lavora come perito chimico e operatore di sintesi; Roberta ha 38 anni ed è un’insegnante di Milazzo. Non solo, collabora con alcune testate giornalistiche locali;

ha 38 anni ed è un’insegnante di Milazzo. Non solo, collabora con alcune testate giornalistiche locali; Tommaso ha 24 anni e viene da Cesena. E un collaboratore universitario e ha una grande passione per le lingue e la cultura giapponese;

ha 24 anni e viene da Cesena. E un collaboratore universitario e ha una grande passione per le lingue e la cultura giapponese; Xi ha 21 anni e arriva dalla Cina. Da nove anni vive a Legnano, in provincia di Milano.

L’appuntamento con Bake Off Italia 2023 è da venerdì 8 settembre in prima serata su Real Time!