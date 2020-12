Bake Off – Dolci sotto un tetto quando inizia? A breve Real Time proporrà, in prima serata, un nuovo spin off di Bake Off- Dolci in forno. A condurlo sarà Flavio Montrucchio. Preparatevi a passare serate ricche di competitività, ma anche di amore, fra: farina, burro, lievito, cioccolata e quant’altro! Ecco tutte le news sul programma che inizierà con il nuovo anno e che molti telespettatori non vedono l’ora di vedere.

Quando inizia Bake Off – Dolci sotto un tetto?

Pronti, accendete i forni, via … ! Funzionerà un po’ così Bake Off – Dolci sotto un tetto. Cosa avrà in comune con Bake Off – Dolci in forno? Andiamo con ordine, anche perché cercheremo qui di rispondere a tutte le domande e curiosità inerenti il nuovo programma condotto da Flavio Montrucchio ed in onda su Real Time.

Partiamo dunque con il dire che la trasmissione prenderà il via proprio il primo gennaio 2021. L’anno inizierà nel migliore dei modi dunque. L’appuntamento è fissato per le 21:20 circa. A questo aggiungiamo la presenza del bel Montrucchio e quella di Damiano Carrara. Ebbene sì, entrambi sotto lo stesso tetto. Le coppie di Nip che li hanno potuti vedere insieme sotto lo stesso tetto hanno avuto una grande fortuna.

Frasi un po’ criptiche? Ok, cerchiamo di spiegare meglio il tutto. Flavio Montrucchio, in veste di conduttore – come già abbiamo ampiamente detto – e Damiano Carrara, in veste di giudice, saranno entrambi protagonisti, insieme ad altri personaggi, del programma.

Oltre a loro chi ci sarà? Sia Ernst Knam che Clelia D’Onofrio. Ritroveremo quindi gli storici ed amatissimi giudici di Bake Off Italia.

Perché si parlava di coppie NIP? Ora spieghiamo anche questo. Prima dobbiamo sottolineare come il nuovo spin off di Bake Off abbia in comune con il programma originale, non solo la competitività fra i concorrenti che vorranno aggiudicarsi la vittoria, ma anche tre amatissimi giurati pronti, ancora una volta, a sacrificarsi, per poter decidere qualche aspirante pasticcere abbia realizzato il dolce migliore.

Come al solito Clelia sarà la più dolce del gruppo. Knam e Damiano, invece, saranno giudici inflessibili, integerrimi, ma soprattutto molto severi. Spetterà dunque a Montrucchio consolare i concorrenti dopo le loro rispettive stroncature.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Chi saranno i concorrenti di Bake Off – Dolci sotto un tetto?

Come si vede dal promo, condiviso sui social di Real Time, a gareggiare saranno coppie di aspiranti pasticceri. Si parla di coppie di persone non famose, che, però, metteranno in campo tutta la loro bravura e le loro conoscenze per poter primeggiare e battere gli avversari.

Vi saranno dunque: padre e figlia pronti a mostrare anche come due generazioni possano essere in continua competizione; i fidanzati provenienti da Napoli; le gemelle; madre e figlia; i conviventi e per finire marito e moglie.

Insieme a loro i telespettatori scopriranno le ricette tipiche di tutta Italia. Tutte le coppie, però, dovranno affrontare, così come accade in Bake Off, prove tecniche e quant’altro, ma anche entusiasmanti prove a sorpresa e cucinare, puntata dopo puntata, per ospiti famosi.

Chi vincerà?