Dopo Bad Boys (1995) e Bad Boys 2 (2003), ritroviamo gli investigatori e amici Marcus e Mike in Bad Boys for Life, terzo ed ultimo capitolo (per ora) del franchise. Quest’ultima pellicola non ha ripetuto neanche lontanamente il successo delle prime due, apparendo piuttosto stanca e nostalgica, oltre che ripetitiva e priva di grandi idee.

Non proprio un filmone insomma, ma neanche da buttare, soprattutto se si gradisce la recitazione, sempre impeccabile, di Will Smith. Bad Boys for Life va in onda nella prima serata di Giovedì 25 Gennaio su Rai Due: di seguito le curiosità principali che la riguardano.

Bad Boys for Life: la trama in breve e il cast

Mike viene attaccato da un sicario misterioso ma riesce a sopravvivere. Sarà l’amico e collega Marcus, come al solito, ad aiutarlo a scoprire l’identità di chi lo voleva uccidere.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Will Smith e Martin Lawrence nei ruoli principali, troviamo anche, fra gli altri, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Joe Pantoliano e Paola Nunez.

Le principali curiosità sul film

Bad Boys for Life è una pellicola del 2020 di genere action diretta da Adil El Arbi. Queste sono le curiosità che dovete assolutamente conoscere sul suo conto: