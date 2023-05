Tutto pronto per il gran finale di Back to school, il programma condotto da Federica Panicucci su Italia1. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti vip della puntata in onda giovedì 11 maggio 2023.

Giovedì 11 maggio torna in prima serata su Italia 1 con l’ultima puntata Back to school. Il programma condotto da Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”, è giunto al gran finale. Il format del programma vede 30 personaggi del mondo della televisione, della musica e dello sport costretti a tornare tra i banchi di scuola per ripetere l’esame di quinta elementare. Una sfida che appare semplice, ma che in realtà ha visto diversi vip in grandissima difficoltà.

Stasera a dover sostenere l’esame di quinta elementare un cast di personaggi davvero imperdibile. A cominciare da Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè, Riki. Non solo a loro si aggiungono anche due rimandati delle precedenti puntate che sono stati bocciati all’esame: si tratta di Gigi e Ross ed Elena Morali.

Back to school, il gran finale su Italia 1

Tutti i vip e personaggi del mondo dello spettacolo, protagonisti di Back to school 2023, sono stati guidati nella fase di studio ed apprendimento da un team di Maestrini. Si tratta di un gruppo composto da 13 bambini di età compresa tra i 7 ed 11 anni. I ripetenti sono stati affidati ad una coppia di maestrini che, lezione dopo lezione, hanno cercato di preparare al meglio i propri alunni sulle varie materie d’esame e su tutto il programma scolastico. Riusciranno i ripetenti di questa ultima puntata a superare l’esame?

Ricordiamo che ogni concorrente sarà giudicato da una commissione composta da cinque autentici maestri elementari. Un vero e proprio esame su due materie con tanto di esito finale con gli esaminandi che potranno essere “promossi” o “rimandati”.

L’appuntamento con Back to School è in prima serata su Italia 1.