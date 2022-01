Anche la quarta puntata di Back to School andata in onda ieri, martedì 25 gennaio 2022, su Itala 1, ha visto alcuni ripetenti vip fare i conti con il temutissimo esame di quinta elementare. I ripetenti vip di questa settimana erano: Andrea Zelletta, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta, Antonella Elia e Enzo Miccio. Alla classe si è aggiunto anche Totò Schillaci, che non aveva superato l’esame la settimana scorsa. Come sarà andato l’esame dei nostri ripetenti?

Back to School, 4° puntata: i promossi e bocciati

Andrea Zelletta, secondo la commissione: “Non ha una particolare attitudine allo studio”. La commissione ha deciso comunque di promuovere l’ex inquilino della Casa del Grande Fratello Vip, invitandolo a ripassare verbi e predicati.

Eleonora Pedron si unisce alla lista dei candidati promossi grazie al suo impeccabile esame, l’ex Miss Italia ha stupito tutti con il suo esame di quinta elementare.

Gianluca Zambrotta è stato promosso dalla commissione, nonostante qualche difficoltà durante il suo esame.

Antonella Elia, il suo esame è stato un disastro, a differenza del rapporto instaurato con i maestrini. La commissione ha deciso di non promuovere la donna. La commissione si è detta “meravigliata” del suo atteggiamento nei confronti dei maestrini e della commissione di usare una tattica che induce chi pone la domanda a dare anche la risposa, per questo motivo la commissione ha deciso di rimandare il candidato.

Enzo Miccio, il suo esame si è aperto con la geografia, il ripetente abbastanza era preparato. Il wedding planner ha dovuto poi affrontare la prova di inglese. L’esame si è concluso con un piccolo rimprovero da parte della maestra che gli ha suggerito di imparare meglio l’inglese e la pronuncia. Promosso.

L’esame del ripetente della scorsa puntata

Totò Schillaci, dopo essere stato rimandato la scorsa settimana, finalmente è stato premiato dalla commissione che ha deciso promuoverlo. Ad essere premiato è il suo impegno, nonostante le evidenti lacune.

Il rimandato alla prossima puntata di Back to School

L’alunna rimandata alla prossima puntata è Antonella Elia, che si aggiungerà agli allievi della quinta puntata per tentare di superare l’esame di quinta elementare.