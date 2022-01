Tutto pronto per la seconda puntata di Back to school, il nuovo format televisivo condotto da Nicola Savino in prima serata su Italia 1. Ecco tutte le anticipazioni e i concorrenti “ripetenti” che si sottoporranno all’esame di quinta elementare dinanzi ad una giuria di prof.

Back to school, seconda puntata: i concorrenti

Martedì 11 gennaio 2021 dalle ore 21.26 appuntamento con la seconda puntata “Back to School”, il programma condotto da Nicola Savino su Italia 1. Dopo il debutto entusiasmante della prima puntata che ha registrato dei buoni ascolti, cinque concorrenti vip sono pronti a rifare l’esame di quinta elementare. I ripetenti di questa puntata che siederanno tra i banchi di scuola sono: Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. A loro cinque si aggiunge Nicola Ventola che durante la prima puntata è stato rimandato all’esame dalla commissione esaminatrice.

Come sempre a guidare i concorrenti ripetenti il gruppo dei Maestrini: 12 bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni che si occuperanno della preparazione degli alunni su tutto il programma delle elementari. In particolare i maestrini, suddivisi in base al ripetente, si dedicheranno alla preparazione di due materie specifiche oggetto di confronto durante l’esame di quinta elementare.

Back to school, I vip ripetenti ripetono l’esame di V elementare

A giudicare la prova orale dei concorrenti vip ripetenti c’è una commissione d’esame composta da cinque autentici maestri delle scuole elementari. Saranno proprio loro a sottoporre i vip ripetenti all’esame di quinta elementare con domande sulle due materie di studio preparate con i maestrini.

Dopo l’esame la scelta finale spetta alla commissione d’esame che potrà valutare la promozione con tanto di consegna di diploma oppure no. Per i concorrenti bocciati, c’è ancora una seconda possibilità visto che vengono rimandati alla prossima puntata.