A novembre, in prima serata su Italia 1, arriva “Back to school”, il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport. Svelati i primi 16 “ripetenti” che hanno accettato di mettersi in gioco e provarci. Vediamo chi sono, quando inizia il programma ed il trailer.

Back to School: quando in TV? 25 Vip studiano per l’esame di quinta elementare.

Back to school partirà su Italia 1 in prima serata. da mercoledì 10 novembre 2021. Un pò come nel film e nella serie tv Immaturi, 25 vip tornano bambini e devono superare il primo esame della loro vita. I volti noti del piccolo schermo, della musica e dello sport, saranno esaminati da veri e propri professori della scuola primaria italiana. Saranno dei professori integerrimi e spietati.

I Ripetenti, così sono definiti all’interno del programma trasmesso su Italia1, dovranno rispondere a domande di italiano, di matematica, di geografia, di storia, di inglese ecc…. Insomma, i Ripetenti non avranno scuse. Dovranno meritare il superamento dell’esame di quinta elementare.

Back to School: Giulia Salemi, una delle Ripetenti più attese

Nel corso delle registrazioni e dai social, sono arrivate alcune indiscrezioni circa i vari protagonisti. Una delle più entusiaste e secchione è Giulia Salemi che ha mostrato ai suoi 1,7 di follower il suo metodo di studio. Giulia Salemi, in una Instagram Stories, ha anche raccontato quanta fatica costi studiare senza distrarsi.

Infatti, una delle maggiori distrazioni è il cellulare con il continuo suono delle notifiche derivate dai social. Poi, per un’influencer è ancora più difficile fare un detox per studiare. Siamo, però, sicuri che Giulia Salemi se la caverà alla grande. Il pubblico e i suoi #prelemi tuttavia richiedono delle perle in geografia. Giulia, ti chiediamo di sbagliare di proposito perchè la capitale cubana la si ricorda solo se si è bevuto il Cuba Libre!

Back to School: ecco, chi sono i primi 16 Ripetenti

Giulia Salemi

Evaristo Beccalossi

Paola Caruso

Clementino

Denis Dosio

Antonella Elia

Eleonora Giorgi

Jonathan Kashanian

Roberta Lanfranchi

Andrea Lo Cicero

Vladimir Luxuria

Benedetta Mazza

Enzo Miccio

Ignazio Moser

Random

Nicola Ventola

Back to School: il video promo da Mediaset Play