Tutto pronto per la terza puntata di Back to school, il nuovo programma televisivo condotto da Nicola Savino su Italia1. Siete pronti a scoprire i concorrenti vip che dovranno sostenere l’esame di quinta elementare questa sera? Ecco le anticipazioni della terza puntata di martedì 18 gennaio 2022.

Back to school, stasera terza puntata su Italia 1

Ci siamo, un nuovo esame è alle porte a “Back to School”, il nuovissimo format televisivo condotto da Nicola Savino in prima serata su Italia 1. “Non c’è niente di più facile dell’esame di quinta elementare, giusto? Ma ne siamo proprio sicuri?”.

Beh non è proprio così considerando quanto abbiamo visto nelle prime due puntate del divertentissimo programma tv che vede personaggi famosi mettersi alla prova ripetendo l’esame di quinta elementare. A distanza di anni dalle nozioni elementari, diversi personaggi famosi hanno mostrato non poche difficoltà nel rispondere a domande di cultura generale, ma anche a quesiti di geografia e aritmetica.

25 sono i concorrenti della prima edizione di “Back to school” pronti a tornare sui banchi di scuola. Con loro anche un gruppo di maestrini composto da 12 bambini dai 7 agli 11 anni a cui toccherà il compito di preparare i ripetenti all’esame di quinta elementare. Infine una commissione d’esame composta da cinque autentici maestri elementari.

Back to school, cast e concorrenti della puntata del 18 gennaio

Chi ci sarà stasera a sostenere l’esame di quinta elementare? Questa settimana, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci. Inoltre saranno presenti in puntata anche i “rimandati” dalla puntata precedente, vale a dire Flavia Vento e Scintilla.

A guidarli nello studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame.

Sarà la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.