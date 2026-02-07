“Avvocato Ligas” è il titolo della nuova serie che vede come protagonista Luca Argentero. L’attore, amatissimo per il suo ruolo in Doc, sveste il camice bianco e indossa una tonica nel primo legal drama Sky Original. Scopriamo insieme la trama, quando andrà in onda e chi fa parte del cast.

Avvocato Ligas: quando in tv

“Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e allergico alle regole“. Così viene definito Lorenzo Ligas, interpretato da Luca Argentero, nella nuova serie Sky ‘Avvocato Ligas’. Il legal drama andrà in onda con i primi due episodi in esclusiva su Sky Atlantic, e in streaming su NOW, dal 6 marzo 2026.

Dal venerdì successivo sarà disponibile su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

Avvocato Ligas è tratta dal romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti.” di Gianluca Ferraris (dal 3 marzo in libreria con Corbaccio). Ma qual è la trama?

Tutto ruota intorno la vita, professionale e privata, dell’Avvocato Lorenzo Ligas. Si tratta di un uomo introverso, imprevedibile e affascinante ammirato da tutta Milano. Le cose cambiano quando viene licenziato dallo studio privato perché incapace di distinguere tra dovere e piacere. Insieme alla sua giovane praticante Marta, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena. Perché tutti sono innocenti fino a prova contraria, e meritano la miglior difesa possibile.

Cast e numero episodi

In totale saranno sei gli episodi di ‘Avvocato Ligas’. La serie è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura troviamo Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Nel cast, oltre a Luca Argentero, ci sono Marina Occhionero (nel ruolo della praticante Marta Carati) e Barbara Chichiarelli in quelli di Annamaria Pastori, pm “rivale” di Ligas in tribunale. E ancora Gaia Messerklinger (l’ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella) e Flavio Furno (Paolo, migliore amico di Ligas).