Torna “Avanti un altro! Pure di sera” alla cui conduzione ritroviamo come sempre Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti e dai personaggi fantastici del mitico salottino. In prima serata sull’ammiraglia Mediaset, Paolo Bonolis conduce le puntate speciali del suo originale game show che strapperanno più di una risata. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Avanti un altro! Pure di Sera con Bonolis e Laurenti: ecco quando in tv

Se la domenica sera volete rilassarvi davanti alla tv e sorridere in compagnia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, non vi resta che piazzarvi davanti allo schermo intorno alle 21. 20 per seguire le nuove puntate di Avanti un Altro! Pure di Sera. Infatti torna in prima serata su canale 5 da domenica 22 maggio 2022 l’appuntamento con il game show che di solito accompagna e tiene compagnia nel preserale dell’ammiraglia Mediaset.

Avanti un altro! Pure di sera tra sfide e risate in compagnia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Nel corso delle puntate speciali si affronteranno varie categorie. Tra le sfide che vedremo per esempio, ci sarà: “ Campioni vs Natura”: la prima squadra vedrà al timone l’ex nuotatore Filippo Magnini mentre la seconda vedrà come “capitana” la conduttrice Emanuela Folliero. Vedremo poi un’altra sfida: “Nerd vs Extreme ” e così via.

Quale sarà il meccanismo del game serale Avanti un altro! Pure di sera?

Il meccanismo del gioco vedrà in contrapposizione due squadre appunto, che a turno si sfideranno al fine di vincere la gara. I concorrenti saranno chiamati a rispondere a domande bizzarre e imprevedibili, lette da personaggi come il comico Andrea Pucci e l’ex “Madre Natura” Cicelys Zelies.

Il fine ultimo naturalmente è aggiudicarsi la vittoria e il montepremi. Alla fine si sfideranno due concorrenti, uno per categoria che dovranno rispondere a 21 domande rigorosamente errate. È una sfida oltre che con sé stessi, anche con il tempo. La sfida finale pare semplice ma non lo è affatto. Di solito in modo naturale si risponde cercando di dare la risposta esatta, ma in questo gioco invece si deve dare la risposta sbagliata. E non solo! Si deve avere anche una buona memoria per ricordare tutte le risposte date.

Immancabile anche il mitico salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da personaggi decisamente originali e bizzarri, che porranno ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi. Tra questi, ricordiamo:

“Lo Iettatore”, Franco Pistoni;

“La Bona Sorte”, Francesca Brambilla;

“La Regina del Web”, Laura Cremaschi;

“La Bonas”, Sara Croce;

“Il Bonus” Daniel Nilsson;

E ritroveremo anche Ilona Staller e l’ex star di “Beautiful” Clayton Norcross.