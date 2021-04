Paolo Bonolis festeggia i 10 anni di Avanti un altro con una edizione speciale dal titolo “Avanti un altro! Pure di sera” in partenza da domenica 11 aprile in prima serata su Canale 5. Il celebre e bizzarro game show del pomeriggio approda in prima serata con un format leggermente rivoluzionato e un parterre di ospiti suddivisi per categorie. Ecco tutte le anticipazioni.

Avanti un altro! Pure di sera, ospiti prima puntata: domenica 11 aprile 2021

Domenica 11 aprile 2021 in prima serata su Canale 5 al via “Avanti un altro pure di sera“, la speciale edizione del game show di successo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In occasione del decimo anniversario, i vertici Mediaset hanno pensato bene di celebrare uno dei game show più amati del piccolo schermo con una serie di speciali trasmessi per l’occasione in prima serata su Canale 5.

Si parte domenica 11 aprile 2021 con la sfida “GFVIP vs Opinionisti” che vedrà volti noti del piccolo schermo, suddivisi in due squadre, sfidarsi a suon di domande. L’intero ricavato raccolto durante la serata sarà interamente devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Ecco gli ospiti della prima sfida. Per la squadra GFVIP ci sono: Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. Invece, per la squadra degli Opinionisti ci sono: Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti. Ospiti a parte: Roberto Giacobbo e Corrado Tedeschi.

Avanti un altro! Pure di sera, anticipazioni puntate

Questa è solo la prima sfida annunciata di Avanti un altro pure di sera, visto che le varie puntate dell’edizione speciale del game-show vedranno sfidarsi e confrontarsi diverse categorie l’una contro l’altra. Tra queste possiamo già annunciarvi che si sfideranno:

Nobiltà vs TV locali

Passato vs Super

Sosia vs Virtù

A volte ritornano vs Campioni di quiz

Vizi vs Nuove frontiere

Mestieri vs Fobie

Concorsi vs Web

Cultura vs Mistero.

Avanti un altro Pure di sera, cambia il format del game show

Rispetto all’edizione serale, Avanti un altro! Pure di sera di Paolo Bonolis cambia leggermente anche il format e meccanismo del gioco. Per l’occasione ci saranno due squadre che, a rotazione, si misureranno con le bizzarre e imprevedibili domande. I concorrenti si alterneranno cercando di rispondere alle bizzarre domande con l’obiettivo di arrivare alla sfida finale che vedrà scontarsi due concorrenti: uno per ogni categoria. Non cambia il meccanismo della sfida finale: i due concorrenti dovranno sfidarsi in una corsa contro il tempo: vincerà che risponderà in maniera errate alle 21 domande.

Per l’edizione prime-time presente il divertentissimo salottino di Avanti un altro con Miss Claudia, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bona Sorte Francesca Brambilla e la Regina del Web Laura Cremaschi. E ancora la Bonas Sara Croce e il Bonus Daniel Nilsson e il duo comico formato da Pablo e Pedro.

Ma non finisce qui, visto che durante le varie puntate ci saranno anche tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo, ma anche della musica e dello sport come: Paola Barale, Bugo, Mauro Di Francesco, Chiara Francini, Lillo e Greg, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Paola Perego, Toto Schillaci, Enzo Salvi, Anna Tatangelo, Tommaso Zorzi e tanti altri.